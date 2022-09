Pokazala se je moč ekipe, o Italijanih bodo govorili šele v Katovicah

Z nizom treh zmag, ki so sledile tesnemu porazu s Francijo v 2. kolu skupinskega dela (2:3), je slovenski odbojkarski reprezentanci uspel nov podvig. Izbranci romunskega trenerja Gheorgheja Cretuja so po izgubljenem uvodnem nizu v domači dvorani Stožice ugnali še Ukrajino s 3:1 in se prvič v zgodovini uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, ki se bo končalo z zaključnim turnirjem v Katovicah, kjer aktualne evropske podprvake čakajo Italijani, krvniki iz evropskega finala 2021, ki so ga takrat gostile ravno Katovice.

»Danes se je pokazala moč ekipe. Prav vsak od mojih igralcev lahko pomaga, prav vsak s klopi lahko vstopi na igrišče in to dela ekipo tako močno. Taka je že leta, jaz nisem odkril nič novega. Mogoče moram kdaj le na kaj spomniti, predvsem, da nimamo igralca, ki bi dosegel 40 točk, imamo pa 14 igralcev, ki lahko dosežejo eno točko in skupaj zmagajo,« je STA citiral Cretuja.

»Ukrajinci nas niso z ničimer presenetili, a imeli smo težave, ker smo delali tehnične napake. Čutila se je živčnost, čutil se je pritisk, okrog nas so pričakovali zmago 3:0. A Ukrajinci niso slaba ekipa, bili so blizu Srbiji, nadigrali Nizozemsko. Imajo odličnega kapetana, ki je povsod in je zmožen odličnega serviranja. O njihovi kakovosti smo se lahko prepričali. Na začetku smo se zaletavali v zid, igrali le z močjo, napadali po napačnih smereh, z menjavami se je to izboljšalo.«

Slovenski reprezentanti po tekmi niso skrivali želje, da bi turnir najraje sklenili kar v domači dvorani. Vsi po vrsti so hvalili Ukrajince, ki so že z zmago nad Nizozemsko v osmini finala pripravili veliko presenečenje, slovensko reprezentanco pa so pod pritisk spravili z osvojenim prvim nizom.

Urnaut: Najbolj pomembna je na koncu zmaga

»Pred takim občinstvom je neverjetno igrati in vsem navijačem sem že rekel, da mi je najbolj žal, da ne moremo tu nadaljevati prvenstva,« je dejal kapetan Tine Urnaut. »Danes je bila zelo težka tekma. Ukrajina je vrhunski nasprotnik in to je pokazala skozi celotno tekmo. Imajo igralce svetovnega kova, fizični so, dobro servirajo, dober blok imajo in se res nerealno branijo. Odigrali so odlično, nas spravili v težave, ampak mi smo se odzvali po prvem nizu ter dosegli mogoče najbolj pomembno zmago doslej v slovenski odbojki.«

Dodal je: »Težko bi rekel, da so nas presenetili. So pa ekipa, proti kateri v zadnjih letih še nismo igrali. Predstavljali so malo morje nekih ugank, ki jih proti večkratnim nasprotnikom nismo imeli. Pokazali so vrhunsko igro, odlično so servirali. Ne vem, ali smo proti komurkoli na prvenstvu doslej prejeli toliko blokov. Postavili so nas v zahteven položaj, ampak to je normalno. Kljub vsemu je to četrtfinale svetovnega prvenstva in najbolj pomembna je na koncu zmaga.«

Kozamernik: Igrati tukaj nam pomeni največ na svetu

Bloker Jan Kozamernik ravno tako ni skrival razočaranja po slovesu od čarobne dvorane, ki po njegovih ocenah verjetno nikoli več ne bo gostila velikega turnirja, vsaj ne s celotnim nepozabnim rodom slovenskih odbojkarjev.

»Ukrajinci niso naivna ekipa in tako so se pokazali na igrišču,« je dejal Kozamernik. »Pričakovali smo, da bodo pokazali svojo fizičnost. Mi pa v prvem nizu nismo odigrali, kot bi morali. Ni bilo mirnosti, potrpežljivosti, delali smo napake, jim podarjali žoge. Tukaj se je naredila razlika v prvem nizu. V drugem smo začeli točko po točko, prišli do prednosti in pokazali, zakaj smo tukaj in česa si želimo. Motivacija ne glede na vse je bila na naši strani večja. Pred takim občinstvom je težko izgubiti,« je nadaljeval.

»Fenomenalni so, vem, da ne bom pozabil nobene tekme, ki sem jo tukaj odigral. Bi si želel, da bi še kdaj bilo takšno tekmovanje pri nas, ampak če smo realni, ta generacija tukaj ne bo več videla kaj drugega kot svetovno ligo. Mogoče kakšno prijateljsko tekmo. Igrati tukaj nam pomeni veliko, največ na svetu. Da si to lahko privoščimo, da imamo takšna tekmovanja doma, se moramo zahvaliti naši zvezi,« je še dodal Kozamernik.

Tonček Štern, izjemni slovenski korektor, je ravno tako pohvalil igralce, ki so ob vstopu s klopi naredili razliko, o Italiji pa bodo v slovenskem taboru po njegovih besedah začeli razmišljati šele v Katovicah.

»V vsakem novem nizu smo večali učinkovitost v napadu, popravili tudi druge elemente. Tekma pa je bila zelo, zelo težka, nimam česa drugega reči. Zdaj se moramo spočiti, o Italijanih pa bomo razmišljali, ko pridemo na Poljsko. Zagotovo se jim bomo hoteli oddolžiti za poraz v finalu lanskega evropskega prvenstva,« je dodal Štern.