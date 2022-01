Premoč je moral priznati celo veliki Tom Brady

Antonio Brown se bo v zgodovino lige NFL vpisal kot eden najboljših lovilcev, a tudi kot ena najbolj kontroverznih osebnosti vseh časov. Brown je izgubil službo pri prvakih Tampa Bay Buccaneers, ki so se mu odrekli po tem, ko je sredi nedeljske tekme z New York Jets na tribuno vrgel svoj dres in odšel v slačilnico.

Za njegov prihod v klub se je osebno zavzel zvezdnik Tom Brady, ki je le nemočno spremljal dogajanje na štadionu MetLife, kjer je Tampa sicer slavila z 28:24. To je še eden v nizu prestopkov Browna, čigar kariero so zaznamovale tudi obtožbe o spolnem nasilju, predlani pa je več dni preživel v zaporu, ko je pod vplivom opojnih substanc ukradel selitveni kamion.

»Ni več Buc (član ekipe Buccaneers, op. a.),« je bil po tekmi jasen trener prvakov Bruce Arians. »To je konec zgodbe. Govorimo raje o fantih, ki so šli na igrišče in nam prinesli zmago. Ne želim govoriti o njem. Ni več del ekipe Bucs,« je dodal Arians, ki je za Fox Sports dejal, da je Brownu dvakrat zabičal, da naj gre v igro, a ga je dvakrat zavrnil. Nato mu je dejal, da lahko odide. »Česa takšnega v vseh letih kariere še nisem videl.«

Brady: Vsi bi morali sočustvovati

Po poročanju ESPN trener Arians igralca ni poslal na klop, ni pa jasno, kaj ga je tako ujezilo, da se je odločil oditi v slačilnico. Ni ga bilo niti na čarterskem letu, ki je igralce Tampe popeljal nazaj na Florido. Soigralca Mike Evans in O. J. Howard sta ga ob robu igrišča poskušala pomiriti, Brown pa je med gledalce vrgel dres in rokavice ter ob mahanju proti tribunam odšel v slačilnico. Zmeda je bila tolikšna, da so prisotni reditelji mislili, da gre za navijača, ki je skočil na zelenico.

»Vsi ga imamo radi. Globoko nam je mar zanj. Želimo si, da bi bil na najvišji ravni. Žal se to ne bo zgodilo v naši ekipi,« je o dobrem prijatelju, s katerim sta si delila tudi slačilnico New England Patriots, povedal Brady. »Mislim, da bi morali vsi sočustvovati zaradi težkih reči, ki se dogajajo.«