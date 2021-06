Prvak bi rad postal filmska zvezda

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton je v intervjuju povedal, da bi se rad po koncu športne kariere posvetil igralstvu, potem ko je se je pojavil na snemanjih filmov Avtomobili 2 in Zoolander 2 ter dobil nekaj sekund v etru.

Ob tem je priznal, da se bo moral najprej priučiti obrti v sedmi umetnosti. »Hočem biti kar najboljši, v vsem, kar počnem, hočem biti najboljši. Nekega dne bi rad imel glavno vlogo v filmu. Toda zavedam se, da to terja veliko dela. Želim se učiti korak za korakom. Če bom dobil vlogo, bom šel na tečaje, študiral, da bom lahko čim bolje izražal svoja čustva,« je novo strast razkril Anglež.Dodal je, da se vse bolj navdušuje nad branjem. »Mislim, da je to najboljše, kar lahko naredim zdaj, ko še ne morem igrati. Tudi televizijo rad gledam, vendar mi to vzame preveč časa, zato raje berem. Nazadnje sem prebral Greenlights od Matthewa McConaugheyja.«Hamilton je trenutno drugi v svetovnem prvenstvu za. Naslednja dirka bo v nedeljo v Bakuju. Zelo je aktiven pri varovanju okolja in zaščiti človekovih pravic.