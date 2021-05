Prvi dan EP najvišje Kauzer, a brez presežka

Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah so se v kvalifikacijah preizkusili kajakaši in kajakašice. Slovenski tekmovalci so stoodstotno opravili nalogo, saj so se vsi uvrstili v sobotni polfinale in mirno pričakujejo petkove ekipne tekme.



Njihovi nastopi sicer niso bile brezhibne. Prvi slovenski adut Peter Kauzer je bil najhitrejši v zgornjem delu proge, nato pa je naredil nekaj napak, zmanjšal ritem in veslal ravno toliko, kot je potreboval za napredovanje. Na koncu je zasedel 17. mesto in bil najhitrejši med Slovenci. Niko Testen je bil 22., Martin Srabotnik pa je moral celo na popravni izpit, ki pa ga je opravil in s kolegoma iz reprezentance ostaja v olimpijskih kombinacijah. Na drugi progi je dosegel peti čas.

Kauzer poškodoval čoln

»Veslal sem toliko, kot je bilo potrebno. Nekoliko me je presenetila proga, ki je bila lažja, kot sem pričakoval, zato sem moral biti zelo previden. V celoti nisem najbolj zadovoljen, toda dosegel sem tisto, kar sem moral. Nekoliko sem poškodoval tudi čoln, v njem se je med nastopom nabirala voda, zato me čaka precej dela, da ga bom spravil v red,« je dejal Kauzer.



Tudi pri kajakašicah ni šlo vse gladko. Na prvi progi sta bili za uvrstitev med najboljših 20 prepočasni svetovna prvakinja Eva Terčelj, 20. mesto je zgrešila za stotinko, in Ajda Novak, z 18. časom je bila uspešnejša Urška Kragelj. Novakova in Terčeljeva sta v drugem poskusu dosegli drugi oziroma tretji rezultat in se uvrstili med najboljših 30 tekmovalk za sobotni polfinale.



V petek bodo dopoldne kvalifikacije kanuistov in kanuistk, popoldne pa vse ekipne tekme.

