Quartararo kipi od samozavesti, Marquez planil v jok

Fabio Quartararo je slavil drugo letošnjo in skupno peto zmago v motoGP.

V SP ima zdaj 15 točk naskoka pred Italijanom Francescom Bagnaio.

Marc Marquez je kot sedmi za Francozom zaostal za 13,208 sekunde.

Z Marquezovih pleč se je odvalila velikanska skala

Rezultati VN Portugalske za SP v razredu motoGP v Portimau:

1. Quartararo (Fra, yamaha) 41:46,412 (povp. hitrost 164,8 km/h), 2. Bagnaia (Ita, ducati) + 4,809, 3. Mir (Špa, suzuki) 4,948, 4. Morbidelli (Ita, yamaha) 5,127, 5. B. Binder (JA, KTM) 6,668, 6. Espargaro (Špa, aprilia) 8,885, 7. M. Marquez (Špa, honda) 13,208.

Marc Marquez se je v velikem slogu vrnil med svetovno elito. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Skupni vrstni red za SP (3/19):

1. F. Quartararo (Fra, Yamaha) 61

2. F. Bagnaia (Ita, Ducati) 46

3. M. Viñales (Špa, Yamaha) 41

4. J. Zarco (Fra, Ducati) 40

5. J. Mir (Špa, Suzuki) 38

6. A. Espargaro (Špa, Aprilia) 25

Po zmagoslavju pred dvema tednoma v Dohi je »vrag« (El Diablo), kakor se glasi vzdevek(Yamaha), znova pokazal zobe in v svojo korist odločil še drugo zaporedno dirko za svetovno prvenstvo v razredu motoGP. Francoski motociklistični as je bil zanesljivo najhitrejši tudi na včerajšnji veliki nagradi Portugalske.»Iz Katarja sem s seboj prinesel zvrhano mero samozavesti. Zdaj vem, kakšen motor oziroma nastavitve potrebujem, da sem lahko z njim izjemno hiter. Med tokratno dirko sem se počutil res dobro.je sicer v drugem delu močno pritiskal, toda nato je naredil napako (zdrsnil s proge), po kateri sem 'le' še ohranjal prednost pred zasledovalci,« je pot do prvega mesta v Portimau opisal 21-letni zvezdnik iz Nice, ki je imel v cilju slabih pet sekund naskoka (+ 4,809) pred drugouvrščenim Italijanom(Ducati), na tretjo stopnico odra za najboljše pa se je zavihtel Španec(Suzuki, + 4,948).Za Quartararoja, ki je slavil peto zmago v kraljevski kategoriji, se je tako sanjsko razpletla tudi preizkušnja na dirkališču Algarve. »V soboto sem dobil kvalifikacije, zdaj še dirko in prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi. Lepšega konca tedna si ne bi mogel želeti,« ni skrival navdušenja francoski as, potem ko si je z zmago pridirkal najlepše darilo za 22. rojstni dan, ki ga bo praznoval jutri. Ob tem je izkoristil priložnost in že »zagrozil« tekmecem tudi za naslednjo dirko, 2. maja v Jerezu: »To je ena od mojih najljubših prog!«Po več kot devetmesečni odsotnosti se je med motociklistično elito v odličnem slogu vrnil tudi španski šampion(Honda), ki je kljub hudim bolečinam v roki z zaostankom le 13,208 sekunde izvlekel zelo dobro sedmo mesto. V cilju so ga prevzela čustva, planil je tudi v jok. »V bistvu sem človek, ki čustva raje zadrži zase, ko pa sem se po končani preizkušnji pripeljal v garažo in videl vse svoje mehanike, nisem imel več nadzora nad emocijami. Dolgo sem sanjal o tem, da bi spet dirkal, s tem, ko sem se vrnil v karavano, pa sem naredil največji korak pri okrevanju,« se je z Marquezovih pleč odvalila velikanska skala.S pohvalami na njegov račun ni skoparil niti nekdanji nemški vrhunski motorist. »Kar je Marc prikazal tokrat, je vredno vsega spoštovanja. To je bilo glede na vse, kar je prestal v minulih mesecih, res herojsko dirkanje. Ne morem si predstavljati, kako zelo ga je moralo boleti,« je Marquezovo predstavo pospremil strokovni komentator na avstrijski televizijski postaji Servus TV. Prepričan je, da bo 28-letni zvezdnik iz Cervere v Kataloniji že na naslednji preizkušnji še bližje najhitrejšim. »Tekmeci se bodo morali zaradi Marca še zelo toplo obleči,« je še napovedal 40-letni Nemec. To je opazil tudi Quartararo: »Marquez je nazaj ...«Dirko v Portimau pa bo poskušal ob Alexu Rinsu čim prej pozabiti tudi Francoz(Ducati), ki je s padcem prav tako zapravil vrhunsko uvrstitev. S proge je sicer ob Avstralcu(Ducati) zdrsnil tudi italijanski veteran(Yamaha) in tako vnovič ostal praznih rok.