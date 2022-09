Rajko Hrvat bronast na SP

Izolski veslač Rajko Hrvat je na svetovnem prvenstvu v Račicah na Češkem osvojil bronasto kolajno med lahkimi skifisti. Presenetljivo je zmagal Italijan Gabriel Soares pred prvim favoritom, Grkom Antoniosom Papakonstantinoujem. Hrvat je odpeljal takorekoč idealno taktično tekmo, saj je začel v svojem ritmu in bil po četrtini proge na zadnjem mestu. Nato je zlezel na četrto in v finišu za bron prepričljivo ugnal še Urugvajca Bruna Cetrara Berriola. V ospredju sta Italijan in Grk v ostrem finišu med sabo odločila zmagovalca.

»Na startu so bili tekmeci hitri, nisem šel slabo, a konkurenca je bila še hitrejša. Nato se je prevrnil Švicar, tudi meni se je to že zgodilo in vem, kako je to hudo. Tokrat pa mi je to dalo nekakšen zagon. Videl sem, da moram napasti in sem šel. Napadel sem enkrat, nato še drugič in si priboril odličje,« je po tekmi povedal trenutno najboljši slovenski veslač. Hrvat meni, da bi se lahko boril tudi za srebro. »Vedel sem, da imam kolajno in kar nekako so me ujela čustva. Nisem šel več v napad, zdaj vem, da tega ne bi smel narediti. A tudi tretje mesto je velik dosežek.«

Izolan je na novo kolajno s SP čakal sedem let. FOTO: Tomi Lombar

Splačalo se je vztrajati

Čustva v končnici so razumljiva, saj je izolski veslač kolajno na SP kljub dobrim sezonam čakal kar sedem let. »Vedno je nekaj manjkalo. Enkrat sem se prevrnil, imel sem tudi poškodbe, pa nekaj treme ... Bilo je težko. Zdaj pa se je končno spet izšlo po željah.« Velik del zaslug za nov uspeh pa ima tudi sodelovanje s psihologom in novim trenerjem Anžetom Blažičem, s katerim Hrvat v Argu sodeluje zadnji dve sezoni. »Novi treningi mi res ustrezajo. Imam precej svobode, skupaj iščeva in popravljava napake, pomembno pa je, da mi pri skupnem delu tudi prisluhne in pozna moje občutke. To se je potem zložilo v uspeh.«

Pomembno pa je tudi, da je Hrvat, ta mesec bo dopolnil 36 let, kljub slabšim sezonam vztrajal v čolnu. »Ves čas sem verjel, da lahko osvojim kolajno. Vedel sem, koliko sem vložil, vem, kaj je treba zanjo storiti in ves čas sem verjel v to. Splačalo se je vztrajati.» Za Hrvata je to četrta kolajna na velikih tekmovanjih ter prva na svetovnih prvenstvih po srebru leta 2015.