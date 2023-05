Rajko Hrvat v repešaž

Nina Kostanjšek je polfinalistka domačega evropskega prvenstva v veslanju na Bledu. V predtekmovanju je v svoji skupini zasedla tretje mesto in se neposredno prebila med 12 najboljših skifistk v Evropi ter si priveslala dan počitka.

Razred zase v predtekmovalni skupini je bila aktualna evropska in svetovna prvakinja, Nizozemka Karoijen Florijn. Izolska veslačica pa se je v boju za čim boljše izhodišče v polfinalu spopadla z Danko Foie Udby Erichsen. V drugem delu je bila močnejša tekmica s severa Evrope. Madžarka Kitti Bertus je iz boja za neposredno napredovanje odpadla že po oznaki za polovico proge na 1000 metrih.

Glavni slovenski favorit za visoka mesta na domačem evropskem prvenstvu Rajko Hrvat je v predtekmovanju lahkih skifov zasedel drugo mesto in bo moral v petek ob 10. uri v repešaž.

Hrvat, lani bronast na SP na Češkem in zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala v Zagrebu, je od štarta krenil na prvo mesto, za nepremagljivega pa se je izkazal Niels Torre, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu osvojil zlato z italijanskim dvojnim četvercem. Vse do 500 metrov pred ciljem je Izolčan ostro napadal prvo mesto, ki je edino neposredno vodilo v finale, v končnici pa popustil.

Prva sta nastopila Mariborčana Jaka Čas in Nik Krebs, ki ju prav tako čaka dodatna tekma za polfinale. V svoji predtekmovalni skupini dvojcev brez krmarja sta varčevala z močmi in tekmo končala na zadnjem mestu in se uvrstila v petkov (10.40) repasaž. Popustila sta že pred polovico proge.

Slovenca sta se s svetovnima prvakoma Romunoma in Srboma, ki sta bila na lanskem SP na češkem četrta, pogumno spopadla in bila v prvi četrtini enakovredna. Nadaljevanje pa je pokazalo, da so tekmeci močnejši, v polfinale sta vodili le prvi dve mesti, zato sta veslača Dravskih elektrarn v skladu z dogovorom znižala število zavesljajev.

Ljubljančan Filip Matej Pfeifer pa je bil v svoji skupini skifov peti. Jasno je bilo, da je prvo mesto, ki je edino neposredno vodilo med dvanajsterico, oddano olimpijskemu prvaku, Grku Stefanosu Ntouskosu, kar je tekmovalec s Peloponeza potrdil tudi v čolnu.

Ostali so na Bledu opravili le generalko, glavna tekma pa bo na sporedu v petek ob 13.15, ko bodo lovili po dve prosti mesti, ki vodita v polfinale.