Razočarana Anita Horvat obstala v polfinalu: Manjka mi tekem v nogah

V tej sezoni Aniti Horvat tekme še ne gredo povsem po načrtih, čeprav je bila pred začetkom evropskega prvenstva optimistično razpoložena, rezultatska krivulja se je v teku na 800 metrov dvigala navzgor. V prvem krogu se je s časom še uspela prebiti v polfinale, kjer pa jo je v zadnjih 200 metrih pobralo in končala je na zadnjem, 8. mestu v svoji skupini s časom 2:04,30.

Po teku ni skrivala razočaranja. FOTO: N. Gr.

»Cilj je bil uvrstitev v finale, občutek zdaj zagotovo ni prav dober. Že na začetku so me tekmice vsaj 10-krat pohodile, nato so šle mimo mene in me zaprle, ko pa sem jim želela priključiti, me je ena od tekmic znova pohodila in takrat sem izgubila korak ter možnosti za uspeh. Forma ni slaba, se mi pa pozna, da v nogah še nimam dovolj težkih tekem, velika tekmovanja so ponavadi na vrsti avgusta, ko je cela sezona že za mano. Je, kakor je, moramo naprej v priprave na olimpijske igre,« je razočarano pojasnila Horvatova, ki je tako z današnjim dnem zaključila nastope na EP.

Dopoldne je tekmovala tudi Neja Filipič v skoku v daljino. Norma za finale je bila postavljena pri 6,70 metra, Filipičeva se ji je z rezultatom sezone in skokom, dolgim 6,53 metra približala, a na koncu to ni bilo dovolj za preboj v finale. Zasedla je 18. mesto v kvalifikacijah.

Ob 12. uri bo v prvem krogu tekla moška štafeta na 4x100 metrov. Ob 21.05 finale na 400 metrov z ovirami čaka Matica Iana Gučka, ob 21.30 bosta v finalu na 10.000 metrov tekli Klara Lukan in Liza Šajn.