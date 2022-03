Rdeči ostajajo previdni, prva lastovka ne prinese pomladi

V nadaljevanju preberite:

»Odleglo nam je, fantastična dirka. Bil sem na robu živčnega zloma, od Ferrarija se vedno pričakuje največ. Pritisk je zelo, zelo, zelo velik. A zdaj moramo gasiti evforijo, spustiti glave in nadaljevati z delom,« po dvojni zmagi v Bahrajnu opozarja Ferrarijev šef Mattia Binotto, ki se zaveda, da je F1 maraton in ne šprint. To je bila šele prva dirka od rekordnih 23. Do novembra bo trajala agresivna razvojna bitka, zadeve še otežuje omejitev proračunov, kar pomeni, da moštva ne bodo mogla metati denarja tjavdan. Kaj je povedal njegov kolega pri Mercedesu Toto Wolff, kakšno šalo si je privoščil zmagovalec Charles Leclerc?