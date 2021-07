Richardsonova ostala brez nastopa v Tokiu

Pri ameriški atletski zvezi so se odločili, da tekmovalke ne uvrstijo v štafeto 4x100 m, potem ko je bila Sha'Carri Richardson na dopinškem testu po zmagi na ameriških kvalifikacijah pozitivno testirana na marihuano in prejela 30-dnevni suspenz.



Ker se bo suspenz iztekel pred štafetno tekmo, bi jo sicer lahko uvrstili v ekipo za nastop na Japonskem, a so se v zvezi odločili, da 21-letnici te možnosti ne bodo ponudili.

