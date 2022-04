Rok Možič ostaja v mestu Romea in Julije

Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič je podpisal novo pogodbo z Verono. Dres italijanskega prvoligaša Verona Volley bo nosil do konca sezone 2025, so danes sporočili iz njegove ekipe. Možič je tako uvodno, dveletno pogodbo podaljšal še za dve leti. Četudi je imel Možič kar nekaj ponudb, se je točkovno najuspešnejši igralec rednega dela italijanskega državnega prvenstva na koncu odločil, da ostane v Veroni.

»Moram reči, da sem zelo zadovoljen s podaljšanjem pogodbe. Našli smo dober dogovor s klubom, tako da je zadovoljstvo obojestransko. Všeč mi je njihova zgodba. V naslednjem letu si želim, da bi še izboljšali ekipo in bi se lahko borili za najvišja mesta. To v Italiji zagotovo ne bo lahko, saj vemo, da je italijanska liga ena najmočnejših na svetu, a sam verjamem v to zgodbo in v klub, predvsem pa se tukaj dobro počutim,« je dejal Rok Možič.