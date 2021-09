Ropret najboljši podajalec EP

Gregor Ropret je po mnenju ljubiteljev odbojke z vsega sveta najboljši podajalec pravkar končanega evropskega prvenstva, na katerem so slovenski odbojkarji osvojili srebrno odličje. Ropret je s svojimi predstavami prepričal največ obiskovalcev spletne strani Evropske odbojkarske zveze (CEV). Cev je prek svoje spletne strani izvedla glasovanje za najboljše odbojkarje EP, ki so ga skupaj gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska in na katerem so se naslova evropskih prvakov na finalu v Katovicah veselili Italijani, Slovenci so osvojili srebro, Poljaki pa bron.



Glasove je prek spletne platforme oddalo 375.394 ljubiteljev odbojke, ki so za najboljšega podajalca evropskega prvenstva izbrali slovenskega odbojkarja Gregorja Ropreta. Prejel je nekaj več kot 42 % glasov ter za seboj pustil tudi Italijana Simoneja Giannellija, ki mu je CEV neposredno po finalni tekmi med Slovenijo in Italijo podelila naziv najkoristnejšega igralca prvenstva.

Najboljši korektor je bil po mnenju večine nizozemski reprezentant Nimir Abdel-Aziz, ki je v povprečju dosegel skoraj sedem točk v posameznem nizu. Tonček Štern je zasedel tretje mesto.



V najboljšo zasedbo prvenstva sta se uvrstila še sprejemalca Daniele Lavia in Alessandro Michieletto (oba Italija), Tine Urnaut in Klemen Čebulj sta ob koncu glasovanja za mesti 1. in 2. sprejemalca zasedla drugo oziroma tretje mesto. Največ glasov na mestu srednjih blokerjev je pripadlo Marku Podraščaninu (Srbija) in Piotru Nowakowskemu (Poljska), Jan Kozamernik je glasovanje končal na drugem mestu, Alen Pajenk na četrtem. Za najboljšega prostega igralca prvenstva je bil izbran Italijan Fabio Balaso, Jani Kovačič je bil po številu prejetih glasov drugi.

