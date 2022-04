Ruse bodo zamenjali Ukrajinci

Mednarodna odbojkarska zveza FIVB je odločila, da bo Rusijo na svetovnem prvenstvu odbojkarjev, ki ga bosta letos gostili Slovenija in Poljska, zamenjala Ukrajina. Po ruski invaziji na Ukrajino je mednarodna zveza Rusijo izključila s tekmovanj in ji odvzela organizacijo prireditev; namesto Rusije sta kot gostiteljici vskočili Slovenija in Poljska. Ruski odbojkarji so sicer olimpijski podprvaki iz Tokia 2020, zdaj pa je Rusija ostala ne le brez nastopa na SP, temveč tudi brez organizacije prvenstva, ki bi moralo biti od 26. avgusta do 11. septembra.

Zdaj bosta najboljše odbojkarje na svetu skupaj gostili Poljska in Slovenija. V Sloveniji bodo tekme na sporedu v Stožicah, obenem pa bo poleg obračunov v skupini, v kateri bo nastopila tudi domača reprezentanca, Ljubljana gostila še eno od tekmovalnih skupin. Ukrajina je mesto Rusije zasedla po športnih merilih kot prva najboljša reprezentanca na lestvici FIVB, ki se ji ni uspelo uvrstiti na prvenstvo. Ukrajinci bodo igrali v skupini A skupaj s Srbijo, Portorikom in Tunizijo.