S Creţujem do Pariza, nato o prihodnosti

Odbojka, tako moški kot ženski turnir, bo ena od najbolj privlačnih športnih panog na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Toda na to tekmovanje se je treba najprej uvrstiti – slovenska moška izbrana vrsta se še ni, a je v francoski prestolnici že 99-odstotno. O zadnjih odbojkarskih potnikih na OI, poleg že uvrščenih, bo odločala letošnja liga narodov, kjer bodo branili oziroma nabirali točke za svetovno jakostno lestvico. Zadnji turnir rednega dela lige narodov, na katerem bodo dokončno žigosali potne liste izbrancem za olimpijado, bo od 18. do 23. junija v Ljubljani. Kaj predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret pravi o načrtih za turnir LN v Ljubljani v vsakem od naslednjih treh let in o prihodnosti selektorja Gheorgheja Creţuja po OI, preberite v članku.