S katero štartno številko je Tina Maze pripravila podvig v St.Moritzu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (5. 1.): 1. C) Mojca Suhadolc; 2. A) Heikki Mälkiä; 3. A) Sara Simeoni (atletika).

1. Danes mineva že 17 let od uspeha Tine Maze na veleslalomu za svetovni pokal v Santa Caterini, na katerem je krepko prekosila tekmice. Prvič v karieri je vodila že na prvi progi, a je bila kos psihičnemu bremenu, saj je slednjič ugnala drugouvrščeno Kanadčanko Genevieve Simard za sekundo in 16 stotink. To je bilo njeno tretje zmagoslavje med svetovno elito, kar osem od devetih prvih mest pa je proslavila v veleslalomu. Vmes se je vrinil podvig v smuku v St. Moritzu 2. februarja 2008, s katero štartno številko ga je dosegla?

A) 27

B) 37

C) 47

2. 9. januarja 1954 se je v Tuzli rodil Mirza Delibašić, član šampionskih zasedb jugoslovanske košarkarske reprezentance na olimpijskih igrah 1980 v Moskvi, svetovnem prvenstvu 1978 v Manili ter evropskih prvenstvih 1975 v Beogradu in 1977 v Liegeu. Odlični branilec-strelec je prikazal najboljše klubske predstave pri sarajevski Bosni, s katero je leta 1979 osvojil naslov evropskega prvaka, in madridskem Realu, zaradi boemskega življenjskega sloga in zdravstvenih težav pa se je moral upokojiti že pri 29 letih. Koliko let je bil star ob prezgodnji smrti?

A) 41

B) 47

C) 52

3. Na današnji dan leta 1934 se je v mestecu Mont-Saint-Aignan rodil legendarni francoski kolesar Jacques Anquetil, prvi, ki je osvojil vse tri velike etapne dirke po Italiji, Franciji in Španiji, in prvi, ki je bil petkrat najhitrejši na Touru. Prvič že v krstnem nastopu leta 1957, nato še štirikrat zapored v obdobju 1961-64. Blestel je predvsem v vožnji na čas, saj je tekmece nekajkrat prekosil tudi za 15 minut in si prislužil vzdevek Mr. Kronometer. Pozneje so po petkrat zmagali na sloviti francoski pentlji še trije zvezdniki, vendar le eden petkrat v nizu. Kdo?