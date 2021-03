S Šavrinko po čim boljšo uvrstitev v Tokio

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta danes v Portorožu z imenom Šavrinka krstili novo jadrnico olimpijskega dvoseda 470, ki ju bo popeljala na poletne olimpijske igre v Tokio. Pred tem bosta med 30. aprilom in 7. majem nastopili na evropskem prvenstvu v Vilamouri na Portugalskem. Na istem prizorišču sta pred nekaj tedni svetovno prvenstvo končali na 15. mestu, od tamkajšnjega tekmovanja pa sta se poslovili z upanje vlivajočim drugim mestom v zadnji regati.



V Vilamouri sta – kot so sporočili z Jadralne zveze Slovenije – tekmovali na jadrnici novozelandskega proizvajalca, z novo jadrnico pa se vračata k nemškemu proizvajalcu Ziegelmayer. Je sodobnejša različica tiste, s katero sta jadrali na prejšnjih poletnih olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru, kjer sta zasedli 6. mesto, potem ko sta bili ves čas v boju za kolajno.



Možnost za novo jadrnico se je odprla zaradi lani preloženih olimpijskih iger, zanjo pa sta se odločili pozimi, ko sta trenirali na Siciliji. »Najprej sva morali preveriti, ali je dobava možna, saj so čakalne dobe tudi do šest mesecev. Če je ne bi mogli dobiti v določenem času, bi bilo prepozno. Pri proizvajalcu so nama šli na roke, tako da sva jo dobili prejšnji teden. Zdaj imava še dovolj časa, da jo lahko preizkusiva,« je povedala krmarka Tina Mrak.



Ob tem je pristavila, da jima izbrana jadrnica ustreza zaradi nastavitev, ki sta jih vajeni. Z njo si želita predvsem povrniti občutke med jadranjem, ki sta jih imeli med olimpijskimi igrami v Riu. »Od nove jadrnice pričakujeva to, da veva, kakšna je, saj sva bili nanjo res zelo dobro navajeni že v Riu. Da zaupava, da je hitra in lahko odmisliva vse drugo, tako da sva lahko z mislimi le regatnem polju.«



Krstna botra nove jadrnice je bila tokrat dolgoletna dobra prijateljica obeh naših najboljših jadralk, Špela Kovačič Rožaj, ki jima je zaželela vso srečo. Na trup vitke lepotice razreda 470 je izpisala izbrano ime: Šavrinka. Flokistka Veronika Macarol je pojasnila: »Želeli sva nekaj najinega, tipičnega, lokalnega. Vemo, da je Istra najboljša. Šavrinke so bile delavne in vztrajne ženske, kot sva tudi jaz in Tina. Upam, da nama bo ta najina delavnost in vztrajnost pripeljala najboljši rezultat.«

