Šahovski Wimbledon tudi letos ni razočaral

Na spektaklu ni manjkal niti Magnus Carlsen

Magnus Carlsen in veliki nizozemski up Anish Giri. FOTO: Koen Van Weel/AFP



Dovršena poslastica za igralce in vse ljubitelje kraljevske igre

Nizozemski organizatorji z direktorjem turnirjana čelu so poskrbeli, da niti epidemija ni prekinila dolgoletne tradicije šahovskega festivala, ki nosi ime po generalnem sponzorju – Tata Steel Chess – in se odvija le streljaj od Amsterdama v obmorskem mestecu Wijk aan Zee.Na elitnem zaprtem turnirju (skupina Masters) nastopajo le izbranci, povabljenih štirinajst vrhunskih velemojstrov. Tako je od prvega turnirja leta 1938 seznam slavnih zmagovalcev izjemno dolg, med njimi je treba omeniti predvsem svetovne šahovske prvake:inZgovoren je podatek, da sta od vseh svetovnih šahovskih prvakov na tem prestižnem šahovskem turnirju doslej manjkali le dve imeni –in. V Wijk aan Zeeju so uspešno šahirala zveneča imena slovenskega šaha, tudi, ki je tam dosegel vrhunec mednarodne slave.Častitljivi, že 83. šahovski festival po vrsti, sicer nima značilnega festivalskega pridiha z več kot 300 udeleženci in obiskovalci, je pa znova zagotovil udeležbo nekaterih najbolj vročih šahovskih super velemojstrov ta hip na svetu, s čimer ga svetovna šahovska javnost že leta zasluženo prepoznava kot »šahovski Wimbledon«.Seveda na spektaklu niti letos ni manjkal aktualni svetovni prvak Magnus Carlsen, ki je prišel nadgraditi svoj rekord po številu zmag na turnirju (kar sedem). V nasprotju s prejšnjimi leti je Carlsen (v družbi s Francozom) tokrat s 30. leti med starejšimi udeleženci turnirja, prekašata ga le Indijec(letnik 1986) in Poljak(1987). Organizatorji so ponudili priložnost mladosti, ki načeloma vedno poskrbi za dramatične preobrate na turnirju in niso se ušteli.Tako je za senzacijo turnirja v 8. kolu poskrbel drugi najmlajši igralec turnirja, ukrajinska vzhajajoča zvezda(letnik 2002), ko je premagal svojega vzornika in svetovnega prvaka Carlsena. Blesti še ena mlada zvezda, 17-letni iranski velemojster, kateremu nekateri šahovski poznavalci napovedujejo celo naslov bodočega svetovnega šahovskega prvaka.Po uvodnem porazu s Carlsenom je Firouzja v nadaljevanju nanizal pomembne zmage in držal korak z vodilno trojico na turnirju. Organizatorji se vedno potrudijo, da na festivalu nastopijo najboljši domači šahisti. Njihova tiha želja, da na festivalu prvič v zgodovini slavi zmago nizozemski šahist (), že postaja realnost.Letošnji organizacijski dosežek niso le zveneča imena na turnirju, temveč dejstvo, da se šahovski gladiatorji lahko merijo neposredno za šahovnico. Gostiteljsko mestece se v normalnih okoliščinah za dobrih štirinajst dni prelevi v šahovski raj, kjer na ulicah lahko srečate šahovske zvezde, povsod občudujete plapolanje šahovskih zastav, odigrate partijo šaha na velikih ali malih šahovnicah, nakupujete v trgovinicah s šahovskimi spominki ... celo gostinski lokali se opremijo s šahovsko tematiko.To je torej prava in predvsem redka ter izjemno dovršena poslastica za igralce in vse ljubitelje kraljevske igre. Festival je priljubljen tudi na svetovnem spletu, saj ga dnevno spremlja več deset tisoč gledalcev z vsega sveta.