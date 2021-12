Še 13. pokalni naslov za ACH Volley

Odbojkarji ACH Volleyja so po dveh izgubljenih lovorikah v prejšnji sezoni spet osvojili slovenski pokalni naslov. V finalu so v Ljubljani po zaostanku z 0:2 v nizih in zasuku premagali državnega prvaka Merkur Maribor s 3:2 (-28, -20, 21, 17, 11). Za ACH je to 13. naslov pokalnega zmagovalca, Mariborčani ostajajo pri štirih.

Letos neporaženi odbojkarji ACH Volleyja se veselijo 13. naslova pokalnih zmagovalcev. Do njega so prišli po trnovi poti, saj so že zaostajali z 0:2, a na koncu vendarle prišli do preobrata. Mariborčani, ki so lovili peti naslov, so dva niza odigrali odlično, nato pa jim je zmanjkalo moči, kar so izkušeni tekmeci znali izkoristiti.

Korektor prvi adut zmagovalcev

Pri zmagovalcih je 27 točk prispeval korektor Nikola Gjorgiev, Matic Videčnik je v statistiko vpisal pet blokovk, Alen Šket se je izkazal s servisi, dosegel je tudi dva asa. Pri gostih je bil z 31 točkami najučinkovitejši Ahmed Ihbajri, odlično je serviral Janez Kržič, vknjižil tudi tri ase, pet točk pa je v bloku dosegel nekdanji odbojkar ACH Volleyja Uroš Pavlović.

Merkur Maribor: Cafuta 1, S. Adžović, Kovačević 6, Pavlović 10, Bračko 2, Košenina, Donik 4, A. Adžović, Planinšič 1, Kržič 8, Ihbajri 31, Kovačič, Gergye 16; ACH Volley: Pernuš 1, Šket 13, Rutar, Mašulović 19, Todorović 1, Peruničić, Okroglič 6, Kovačič, Gjorgiev 27, Pokešnik 1, Videčnik 13, Kök 1.