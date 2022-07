Plavalke z rekordom prepričljivo zlate, Fainova srebrna za konec

Slovenske plavalke Janja Šegel, Neža Klančar, Katja Fain in Tjaša Pintar so zadnji tekmovalni dan 19. sredozemskih iger v alžirskem Oranu v štafeti 4 x 100 m prosto prepričljivo osvojile zlato kolajno. S časom 3:38,52 so popravile slovenski rekord (3:39,61), ki so ga v isti postavi kot v tokratnem finalu dosegle 17. maja lani v Budimpešti.

Katja Fain se je dobro uro in pol pred zaključnim štafetnim nastopom ovenčala z odličjem srebrnega leska na 400 m prosto (4:09,07). Skupno je osvojila štiri odličje na teh OI, bila je že srebrna posamično na 200 m prosto in zlata v štafeti 4 x 200 m prosto. Danes je za manj kot tri sekunde zaostala za državnim rekordom (4:06,35) Anje Klinar, ki ga je odplavala 3. julija 2016 v francoskem Vichyju Val d'Allierju.