Sebastien Loeb spisal novo poglavje v zgodovini pri 47 letih

Devetkratni svetovni prvak v reliju, Francoz Sebastien Loeb, je pri 47 letih spisal zgodovino, potem ko je na uvodu letošnje sezone postal najstarejši zmagovalec dirke za svetovno prvenstvo. Pred tem je bil najstarejši zmagovalec Šved Björn Waldegard, ki je leta 1990 pri 46 letih in petih mesecih dobil reli v Keniji.

Voznik Forda, ki bo 26. februarja dopolnil 48 let, je vodstvo prevzel v predzadnji etapi, ko je imel do takrat vodilni rojak Sebastien Ogier (Toyota) težave s prazno pnevmatiko. Svetovni prvak Ogier je bil na koncu drugi z 10,5 sekunde zaostanka. Zdaj imata tako Loeb, za katerega je bila to prva zmaga po Kataloniji 2018, kot Ogier po osem zmag na relijih v Monte Carlu.

»Presrečen sem. Tega nisem pričakoval, ko sem prišel sem, ampak bila je odlična bitka. Ogier je bil zelo hiter, včeraj in tudi danes zjutraj sem imel malo težav,« je dejal Loeb, ki ga je kot sovoznica spremljala Isabelle Galmiche.

Oba šampiona le še poredko na štartu

Nobeden od legendarnih Francozov, ki sta osvojila 17 od zadnjih 18 naslovov svetovnega prvaka (njuno vladavino je leta 2019 prekinil zgolj Estonec Ott Tänak), sicer ne bo tekmoval na vseh letošnjih dirkah svetovnega prvenstva, v katerem so se predstavila nova hibridna vozila. Ogier naj bi dirkal še na nekaj tekmah, medtem ko naj bi Loeb dirkaško upokojitev prekinil zgolj za reli v Monte Carlu.

Loebova zmaga se je sicer še danes zjutraj zdela malo verjetna, saj je Ogier pred predzadnjo hitrostno preizkušnjo vodil za 24,6, potem pa je proti Loebu zaradi težav s pnevmatiko izgubil 34,1 sekunde.

Tretje mesto je osvojil Irec Craig Breen (Ford), ki je zaostal za 1:39,8 minute. Na četrtem mestu je končal Finec Kalle Rovanperä, peti je bil Britanec Gus Greensmith.