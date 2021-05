Sejmišče v Riminiju z razstavo slovenskih eksponatov

Jan Kozamernik je povsem nabrušen za težko pričakovani slovenski začetek lige narodov. FOTO: Uroš Hočevar

Kozamernik se veseli Srbije

Po letu dni brez obmorskega počitka po napornem slovenskem vsakdanjiku, se prileže z ležalnikom in sončnikom zakorakati na mivko plaže v Riminiju. Tudi odbojkarji slovenske reprezentance so prispeli v italijansko obmorsko letovišče, a prinesli žogo, pa ne za odbojko na mivki, mrežo ter obilo tekmovalne energije in motivacije.V mehurčku v Riminiju se bodo v slabem mesecu s 15 izbranimi vrstami tekmecev pomerili v svoji debitantski sezoni v ligi narodov. Kako so jih na poti za utemeljeno pravico igranja med elito ovirali birokrati, ne bomo razpredali, namesto na mivki pa so Slovenci v Riminiju končali na sejmišču, v katerem bodo moštva odigrala vse tekme. V nekaterih reprezentancah niso ravno zadovoljni z razmerami, v slovenski vrsti pritožb ni. Vsi imajo pred očmi le odbojkarsko razstavo.»Govorimo lahko o dvoranah, parketih in tako naprej, a je to brez pomena. Vajeni smo, da je lahko povsod kaj narobe, a se s tem ne obremenjujemo. Preprosto opraviš svoje. V kakšnih postavah so reprezentance prišle v Rimini, je vseeno. Glede na to, da so vsi v polni zasedbi, slabih ekip načeloma ni. Ne bi bili tu, če naš cilj ne bi bila vsaj uvrstitev med najboljšo četverico,« optimistično pravi srednji bloker. Preteklo klubsko sezono je preživel pri francoskem Poitiersu, v novi pa bo branil barve pirejskega Olympiakosa.Pajenka in kolege, dvakratne evropske podprvake, danes čaka uvodni dvoboj s Srbijo (15.00), jutri se bodo ob 18. uri pomerili z Italijo, v nedeljo pa bo še vroč, tako kot vedno, dvoboj s Poljsko (19.30). V tej državi bo v naslednji sezoni igral Pajenkov kolega na položaju srednjega blokerja(klub Asseco Resovia Rzeszow), pa tudi kapetannaj bi se iz Italije preselil k poljskemu prvaku Jastrzebskemu Wegielu.»Veseli smo, da bomo naposled lahko zaigrali v tem tekmovanju. Kljub veliki motivaciji se zavedamo, da bo naporno, večina ekip bo nastopila v polni postavi in si bodo želele zmagati. Zgodovina kaže, da smo bili najboljši, ko smo imeli več časa za pripravo in ko smo bili skupaj dlje časa. Gotovo zdaj nismo v formi, kot smo bili pred zadnjimi evropskimi prvenstvi. Tudi način tekmovanja je drugačen. Tukaj se v nasprotju s prvenstvi pomeriš z vsakim, vsakič bo šlo na polno, to pa je za nas nekaj novega. To smo v preteklosti pogrešali, verjamem pa, da nam bo prišlo prav za prihodnost,« zanimivo razmišlja Urnaut.»Zares sem se veselil te lige in zdaj, ko smo tukaj, je občutek resnično dober. Vidimo, da spadamo med najboljše in da si želimo biti tukaj. Imamo močno ekipo in menim, da bomo enakovreden tekmec vsem reprezentancam. Veselim se prvih tekem, sploh uvodne s Srbijo, ki bo ponovitev finala zadnjega EP. Komaj čakam začetek,« je dejal Jan Kozamernik.Ko smo že pri menjavah klubskega okolja: podajalecse ponovno seli v Francijo, v naslednji sezoni bo oblekel dres Cambraija. ACH Volley pa je včeraj potrdil, da bo oranžni zmaj znova postal. Sicer so Slovenci včeraj na žrebu dobili tudi svoje skupinske tekmece na septembrskem EP; v Ostravi se bodo merili s Češko, Italijo, Bolgarijo, Belorusijo in Črno goro.