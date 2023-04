Sergio Perez še drugič v dveh dneh zmagovalec na VN Azerbajdžana

Mehičan Sergio Perez (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Bakuju. Na preizkušnji za veliko nagrado Azerbajdžana je bil drugi njegov moštveni sotekmovalec in svetovni prvak, Nizozemec Max Verstappen, tretji pa Monačan Charles Leclerc (Ferrrari).

Perez je dobil že sobotno šprintersko dirko na istem prizorišču, ki je bila prva od šestih letošnjih kratkih dirk v koledarju. Danes je začel s tretjega štartnega izhodišča, a sta se tako Mehičan kot Nizozemec kmalu prebila mimo Leclerca, ki je dobil petkove kvalifikacije.

Za Pereza je današnja zmaga na klasični dirki šesta v karieri, druga v sezoni in tudi že druga v Bakuju. V seštevku sezone je po četrti dirki prvo mesto ohranil Verstappen, Perez pa je precej zmanjšal zaostanek, zdaj ima Nizozemec le še šest točk naskoka.

Dirko, na kateri je bil Ferrari konkurenčen le nekaj uvodnih krogov, je odločilo posredovanje varnostnega avtomobila in smola Verstappna pri tem. V 11. krogu je namreč po nesreči Nycka de Vriesa posredoval varnostni avto, kar je ustrezalo Perezu in Leclercu. Ne pa tudi Verstappnu, ki je tik pred tem že zavil v bokse. Ko so vsi dirkači opravili vse postanke, je bil svetovni prvak tretji, a je nato spet prehitel Leclerca.

Naslednja postaja formule 1 bo že naslednji teden v Miamiju.