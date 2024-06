Slovenci na OI tudi z branilci lovorike in gostitelji Francozi

V Lodžu, ki gosti finale elitne moške lige narodov v odbojki, so izpeljali žreb skupin za poletne olimpijske igre v Parizu. Ples kroglic je slovenski reprezentanci, ki bo na največji športni prireditvi igrala prvič, namenil skupino A ter dvoboje s Francijo, Kanado in Srbijo.

Kot so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije, so pred žrebom v skupine razporedili le tri reprezentance. V skupini A je prvo mesto pripadlo gostiteljici in branilki zlate olimpijske lovorike Franciji, v skupini B je prvo mesto zasedla vodilna ekipa s svetovne lestvice in zdajšnja evropska prvakinja Italija, v skupini C pa azijska prvakinja in druga reprezentanca sveta Japonska. Preostalih devet izbranih vrst so razdelili v tri bobne, in sicer v prvega Srbijo, Nemčijo in Egipt, v drugega Brazilijo, Argentino in Kanado, v tretjega pa Slovenijo, Italijo in ZDA.

Našo reprezentanco je žreb – kot že omenjeno – uvrstil v skupino A s Francijo, Kanado in Srbijo. V skupini B bomo spremljali tekme Poljske, Brazilije, Italije in Egipta, v skupini C pa so se nosilki Japonski pridružile Nemčija, Argentina in ZDA.

Odbojkarski turnir bo na olimpijskih igrah med 27. julijem in 11. avgustom.