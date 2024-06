Alen Pajenk: Olimpijski turnir je smrtonosen

V nadaljevanju preberite:

Redni del lige narodov za odbojkarje je za nami, sledi še zaključni turnir najboljše osmerice v poljskem Lodzu. V Atlas Areni se bodo v četrtek ob 17. uri v četrtfinalu pomerili Japonci in Kanadčani, ob 20. uri sledi tekma med Poljsko in Brazilijo. V petek se bosta najprej udarili Italija in Francija (17), tri ure kasneje bo zadnji četrtfinalni obračun med Argentino in ... Slovenijo. Več, tudi z izjavami Alena Pajenka, preberite v članku.