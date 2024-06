Slovenci na poti proti Parizu, njihovi tekmeci Brazilci že tam

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je drugi turnir lige narodov na Japonskem začela z zmago proti Turčiji, njen naslednji tekmec pa bo v petek Brazilija. Slovenski odbojkarji so v letošnji ligi narodov še edina ekipa brez poraza in si bodo proti trenutno peti reprezentanci sveta skušali priigrati še šesto zaporedno zmago.

Slovenski odbojkarji, ki se še naprej borijo za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, so dobro odigrali prvi turnir lige narodov v Turčiji, kjer so nanizali zmage proti Nizozemski, Franciji, Kanadi in Poljski. Serijo zmag so nadaljevali tudi na Japonskem, kjer so prve tekmece Turke odpravili brez izgubljenega niza.

Brazilci so si nastop na olimpijskem turnirju že zagotovili

Na drugi strani so Brazilci, ki so si nastop na olimpijskem turnirju zagotovili že skozi lanske kvalifikacije, v Fukuoki dosegli dve zmagi. Na uvodni tekmi so s 3:0 odpravili Nemce, zatem pa bili s 3:1 boljši od Irancev. Pred tem so na prvem turnirju v Rio de Janeiru za začetek presenetljivo izgubili s Kubo, nato premagali Argentino in Srbijo, za konec pa po petih nizih klonili proti Italiji.

Selektor Brazilije Bernardo Rezende sicer ne more računati na prvega podajalca izbrane vrste Bruna, zato igro narekuje Fernando. Ima pa brazilski strateg v svoji vrsti prodorna napadalca Leala in Lucarellija, korektorja Alana in Darlana ter srednja blokerja Isaca in Lucasa. Nevarnost slovenskim odbojkarjem tako lahko preti z vseh strani, česar se zaveda tudi slovenski selektor Gheorghe Cretu.

A hkrati poudarja, da ga ne zanima preveč, kdo stoji na drugi strani mreže, saj je cilj slovenske reprezentance le eden. »Vemo, kakšne igralce in kako dolgo klop imajo. Vemo tudi, na kakšen način igrajo, saj smo proti njim že v lani odigrali dobro tekmo. A ne želim še ene dobre tekme, želim zmago. Tudi fantje želijo isto. Vsi vemo, da je za nas vsaka tekma pomembna, vsaka zmaga nas pelje bližje Parizu in zato mi je pravzaprav bolj kot ne vseeno, kakšna imena so na drugi strani. Vseh 14 Brazilcev ne more biti istočasno na igrišču,« je dejal Cretu.

Klemen Čebulj v napadu. FOTO: Volleyballworld

»Mislim, da bo tekma z Brazilijo prvi pravi pokazatelj, v kakšni formi realno smo in na kakšen način igramo odbojko proti kvalitetnim ekipam. Brazilci so zagotovo favoriti, imajo zelo kvalitetno ekipo, saj so tu praktično kompletni. Ne vem, v kakšni postavi bodo igrali proti nam, a ne glede na to, bo to za nas test, da vidimo, na kakšni ravni igramo proti takim ekipam,« pa je povedal kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut. Obračun med Slovenijo in Brazilijo se bo v Fukuoki začel v petek ob 8.30 po slovenskem času.