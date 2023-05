Slovenci pokorili vso konkurenco in ponovili podvig izpred šestih let

Slovenska kajakaška reprezentanca nadaljuje z zbiranjem kolajn na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Makedoniji. Potem ko si je Simon Oven včeraj na reki Treski v kanjonu Matka priveslal srebrno kolajno med posamezniki, se je včeraj skupaj z Nejcem Žnidarčičem in Anžetom Urankarjem veselil še zlate lovorike na ekipni preizkušnji.

Naša trojica je za 2,39 sekunde prehitela Belgijce Lea Montuleta, Jorena Bogaertsa in Kiliana Meersmansa, tretje mesto pa so z zaostankom 2,80 sekunde osvojili Čehi Adam Satke, Jan Šindelar in Filip Novak. »Ko smo prečkali ciljno črto, smo zaradi dobrega časa vedeli, da bomo blizu kolajni, nismo pa vedeli, ali bo dovolj za najžlahtnejšo, saj je bilo na štartu še veliko ekip. Na koncu je bilo tesno, a se je očitno obrestovalo, da z Anžetom dan prej nisva tekmovala, saj sva bila spočita,« je za Kajakaško zvezo Slovenije (KZS) izjavil Žnidarčič.

Simon Oven, Nejc Žnidarčič in Anže Urankar so ponovili uspeh izpred šestih let. FOTO: Nina Jelenc/KZS

Oven podoživlja prvenstvo stare celine izpred šestih let v Makedoniji, na katerem je v uvodnih dneh prav tako osvojil posamično srebrno odličje v klasičnem spustu in nato še ekipno zlato skupaj z Žnidarčičem in Urankarjem. »Nastopili smo natanko tako, kot smo si zadali pred tekmo. Veslal sem prvi, razbijal valove ter delal val Nejcu in Anžetu, tako da sta imela za mano dober val in sta lažje veslala,« je povedal Oven in prepustil besedo Urankarju: »Smo uigrana ekipa. Za cilj smo si zastavili, da si že v zgornjem delu zagotovimo čim večjo razliko. Izšlo se nam je po načrtih.«

V ženski konkurenci so zmago slavile Nemke Sophia Schmidt, Marlene Wesseling in Lisa Köstle, Slovenke Ana Šteblaj, Sara Globokar in Nika Ozimc so pristale na šestem mestu.