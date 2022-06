Z zaprtimi očmi po Savi? Morda kdaj poskusim tudi to

V nadaljevanju preberite:

Kaj je povzročalo skrbi prirediteljem tekmovanja za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu, zakaj so bili prisiljeni skrajšati progo, koliko gledalcev pričakuje ta konec tedna Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije, kako so pred domačim vrhuncem razpoloženi slovenski asi z olimpijskim in evropskim prvakom Benjaminom Savškom na čelu, kaj se je po letošnjem evropskem prvenstvu zgodilo s Petrom Kauzerjem ...