Žiga Lin Hočevar mladinski evropski podprvak

Komaj 15-letni Žiga Lin Hočevar je na mladinskem evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Čeških Budjejovicah potrdil veliko nadarjenost. Na posamični tekmi kajakašev je veliki slovenski up zablestel s srebrno kolajno, potem ko je moral v finalu za 0,79 sekunde priznati premoč le Francozu Titouanu Castrycku. Tretje mesto si je priveslal Slovak Richard Rumansky (+ 1,41).

Žiga Lin Hočevar, ki je tako osvojil že tretje odličje na tem MEP, potem ko je prispeval svoj delež k moštvenima zlatima lovorikama naše mladinske ekipe v kajaku in zasedbe mlajših članov v kanuju, prihaja iz znane kajakaške oziroma kanuistične družine. Njegov oče Simeon Hočevar se je, denimo, leta 1996 ovenčal z naslovom evropskega prvaka, dedek Tone Hočevar je bil leta 1972 udeleženec olimpijskih iger v Münchnu, veliko pa obeta tudi Eva Alina Hočevar, starejša sestra Žige Lina.

»Tokrat sem progo odveslal tako, kot sem si zamislil. Pokrili so se mi vsi dejavniki. To je neverjetno! Z besedami ne morem opisati svojih čustev. Presrečen sem. To je noro!« ni skrival navdušenja Hočevar mlajši, ki je pristavil, da proga na Vltavi ni ravno po njegovem okusu, mu pa bo zagotovo ostala v najlepšem spominu. Kot je še napovedal, bo novo kolajno lovil tudi jutri v kanuju.

Od Slovencev sta danes v finalu kajakašev na Češkem nastopila še Tone Petek in Sara Globokar. Medtem ko je Petek med mlajšimi člani (do 23 let) pristal na osmem mestu, je bila Globokarjeva deseta.