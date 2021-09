Slovenci prepričljivo čez bolgarsko oviro

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v skupini B evropskega prvenstva v Ostravi vknjižila tretjo zaporedno zmago. S 3:0 (18, 19, 21) je premagala Bolgarijo in si s tem že zagotovila nastop v osmini finala.



Slovenski odbojkarji v Ostravi, kjer je s tekme v tekmo več slovenskih navijačev, počasi postavljajo reči na svoje mesto. Tokrat so nadigrali tekmece, ki naj bi jim bili na papirju ob Italiji največji tekmeci za 1. mesto v skupini B. Varovanci Alberta Giulianija so nadaljevali s stopnjevanjem forme, pokazali najboljšo predstavo na prvenstvu, z zmago pa so si že zagotovili mesto med najboljšimi 16 reprezentancami prvenstva.



Slovenci bodo v sredo, torej jutri, ob 15.45 igrali zadnjo tekmo predtekmovalne skupine, pomerili se bodo z Italijo, tekma bo odločala o prvem mestu v skupini.

