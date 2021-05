Slovenija je za začetek ugnala Bolgarijo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je bila uspešna v prvem nastopu na pripravljalnem turnirju pred odhodom v Rimini, kjer se bo 28. t. m. začela elitna liga narodov. V Areni Stožice z 2:1 (-23, 14, 21) je premagala Bolgarijo.



»Nismo še tam, kjer bi lahko bili, a smo na dobri poti. Če bomo tako nadaljevali, bomo le še dvignili formo. Tako kot nihamo na treningih, smo nihali tudi danes. Iz tekme v tekmo bo vse boljše in mislim, da bomo lahko še precej popravili našo igro,« je bil po tekmi precej zadovoljen slovenski prosti igralec Jani Kovačič.

Najtežji tekmec doslej

Debitant v slovenski izbran vrsti Gregor Pernuš je dodal: »Zame je bila ta tekma nepozaben trenutek, še posebej as, ki mi je uspel za zadnjo točko. Mislim, da sem igral dokaj dobro, tudi vzdušje v ekipi je odlično. Bolgari so bili zame osebno najtežji tekmec, proti kateremu sem kdaj igral, tako da je bil to velik zalogaj, a sem izziv sprejel in skušal igrati kar najboljše. Kot ekipa smo danes zelo dobro igrali na sredini igrišča, preko blokerjev, zelo se je izkazal tudi Čebulj z napadi.«



Slovenija je igrala v naslednji postavi: Tonček Šter, Alen Pajenk, Gregor Pernuš, Jan Kozamernik, Alen Šket, Žiga Štern, Jan Klobučar, Jani Kovačič, Matic Videčnik, Gregor Ropret, Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič.



