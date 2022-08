Slovenski odbojkarji na poti proti popolnemu preobratu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po zmagi proti Kamerunu v prvem kolu skupinskega dela svetovnega prvenstva tokrat pred precej težjo nalogo. Varovanci romunskega stratega Gheorgheja Crețuja se od 20.30 ure dalje v dvorani Stožice merijo s Francozi.

Slovenija : Francija 1:1* (21:25, 25:22, -:-, -:-) * po drugem nizu

Tonček Štern, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Dejan Vinčić, Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Jani Kovačič so bili tisti, ki jim je Crețu zaupal priložnost od prvega sodnikovega žvižga. Slovenske odbojkarje je pozdravila nabito polna dvorana Stožice, ki je Zdravljico spet zapela »a cappella«. Podobno kot proti Kamerunu domače moštvo dvoboja ni začelo najbolje in Francozi so povedli z 2:0, nato pa je Štern s silovitim zabijanjem prinesel prvo točko Sloveniji in znižal zaostanek na 1:2. Toda galski petelini so takoj pokazali, da so se pripravljeni »na glavo« vreči za vsako žogo, Slovenci so se morali truditi za vsako točko, medtem ko je gostujoči naskok narasel že vse do 7:2, kar je Crețuja prisililo v prvo minuto odmora.

Slovenci so uspeli prekiniti črni niz in na noge dvigniti gledalce z dvema zaporednima točkama, ki sta znižali zaostanek na precej bolj znosnih 4:7. Toda to je bil le preblisk, Francija je neusmiljeno udrihala po slovenski vrsti in vodila tudi že z 11:4. Razlika se je v nadaljevanju niza gibala okoli petih točk, vse dokler Slovencem pri zaostanku 11:14 ni uspelo še občutneje znižati zaostanka po zaslugi odličnega začetnega udarca kapetana Urnauta. Sledil je še dvojni blok Čebulja in Kozamernika za približanje na 12:14. Gostujoči selektor Andrea Giani se je odzval z minuto odmora, ki je prinesla prekinitev negativnega niza in 15. točko, a so Slovenci znali odgovoriti.

Ob izenačenju na 15:15, spet je francoski napad ustavil dvojni blok, je bilo vzdušje v Stožicah spet povsem šampionsko. Francozi so se uspeli slovenskega pritiska otresti šele pri vodstvu z 19:17, ko je domačo izbrano vrsto izdal sprejem pri začetnem udarcu. Izjemen as Earvina N'Gapetha je prinesel Franciji vodstvo z 21:18, svoj drugi začetni udarec pa je gostujoči zvezdnik poslal v mrežo. Kljub temu se Slovenci tekmecem v prvem nizu niso več uspeli resneje približati, pri izidu 24:21 so imeli galski petelini na voljo tri zaključne žoge in že prvo so na svoj servis po dobri obrambi z brezhibno akcijo tudi izkoristili prek N'Gapetha.

Drugi niz

Slovenci so tokrat začeli bolje in povedli z 1:0, nato pa dolgo časa ohranjali dve točki prednosti, ko so se tudi v igro Francozov prikradle nekatere vidnejše napake. Zabijanje Tončka Šterna je prednost v drugem nizu nato povišalo na 8:5. Ekipi sta si v naslednjih minutah izmenjavali točke, prednost Slovenije se je gibala med tremi in dvema točkama, nato pa je po servisu Pajenka z »blokavtom« Štern prvič povišal na +4 (14:10). Giani je vzel minuto odmora, ki pa ni prinesla napredka pri gostih.

Ti so se uspeli na dve točki zaostanka približati šele pri izidu 19:21, po »bombi« Antoina Brizarda s servisne črte, a je slovenska minuta odmora naredila svoje. Tonček Štern je pokazal izvrsten pregled nad igro in s prefinjenim udarcem na zadnjo črto »lobal« tekmece za morda že odločilnih 24:20 v drugem nizu. Dve zaporedni točki Francozov sta nato malce ohladili razigrane tribune in Crețuja prisilili v novo minuto odmora. Toda Tonček Štern je bil spet tisti, ki je bil za francosko obrambo neustavljiv, in z »blokavtom« poskrbel za izenačenje v nizih.

Tretji niz

V tretjem nizu so prvo točko osvojili Francozi, a sta se ekipi spet nekaj časa zgolj izmenjavali v vodstvu. Slovenci so prvič občutneje pobegnili pri izidu 8:6, nato še pri 10:7. Dolga točka, ki se je končala z zabijanjem Čebulja, je prednost povišala tudi na +4 (12:8). Kljub Gianijevi minuti odmora je bilo na semaforju tudi že 13:8, Francozi so nato tudi z nekaj sreče znižali na 10:13 in minuto odmora se je nato odločil vzeti tudi Crețu. To je bila prava poteza, saj se galskim petelinom v naslednjih napadih ni uspelo še bolj približati, a po menjavi na položaju podajalca so se gostje nenadoma prebudili in znižali tudi že na 14:15.

Zmaga prinaša osmino finala

Francoski odbojkarji so v prvem kolu v petek ugnali Nemčijo s 3:0 v nizih in skupaj s Slovenijo zasedajo vrh lestvice v skupini D. Francozi veljajo za eno najboljših reprezentanc na svetu, saj so aktualni olimpijski prvaki in zmagovalci lige narodov. V tem tekmovanju so v zadnjih sedmih letih slavili še dvakrat (2015, 2017), trikrat pa so zasedli še mesto med prvimi tremi.

Zmaga na nedeljskem obračunu bi že pomenila napredovanje v osmino finala, a o tem v slovenskem taboru ne razmišljajo. V mislih je zgolj Francija, na klopi katere sedi nekdanji slovenski selektor, Italijan Giani. Skrivnosti tako ne bo, česar se v slovenskem taboru dobro zavedajo, tudi romunski strateg na slovenski klopi.

»Dobro se poznamo. Ne le v reprezentancah, temveč tudi na pomembnih tekmovanjih ter v velikih klubih. Pričakujem, da bosta obe zasedbi točno vedeli, kaj se dogaja na drugi strani. Posledično bo že od samega začetka tekma zelo naporna. Morda bomo morali v kakšnem trenutku poskusiti kaj novega, a moramo v prvi vrsti igrati svojo igro,« je prepričan 54-letni romunski strokovnjak na slovenski klopi, čigar vzdevek je ravno Giani.

Na prvi tekmi proti Kamerunu je opazil še nekaj napak, a je bil s prvo, prelomno tekmo na domačem svetovnem prvenstvu vseeno zadovoljen. Podobno so razmišljali tudi igralci, ki so hitro usmerili misli k obračunu proti Franciji. Slovenijo sicer nato v tretjem kolu v torek čaka še dvoboj z Nemčijo.