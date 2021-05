Slovenke še do druge zmage proti Latviji

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi kvalifikacijske skupine F za nastop na evropskem prvenstvu v Zenici v Bosni in Hercegovini premagala Latvijo s 3:1 (14, 22, -23, 21). Varovanke selektorja Alessandra Chiappinija so drugi in hkrati zadnji del kvalifikacij v Bosni in Hercegovini začele z zmago proti Latviji, a izgubile niz. Pretekli teden so v prvem delu v Latviji zabeležile le zmago proti domačinkam s 3:0 ter vknjižile poraza proti BiH (0:3) in Češki (1:3).



Slovenke tako ohranjajo možnosti za nastop na EP, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom gostile Srbija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija, a bodo morale ugnati tako BiH kot Češko in upati na čim boljše razmerje med osvojenimi in izgubljenimi nizi in točkami. Pri Slovenkah je tokrat 21 točk dosegla Eva Zatković, učinkovita pa je bila v napadu tudi Saša Planinšec s 16 točkami in 75-odstotnim izkoristkom napadov. Pri tekmicah je bila neustavljiva Marta Kamelija Levinska s 27 točkami. Chiappinijeve varovanke se bodo v soboto ob 17. uri pomerile s Češko, z domačinkami pa v nedeljo ob 20. uri. Na EP se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci.





