Slovenki bron v Tbilisiju

Judoistka ljubljanske Olimpije Maruša Štangar je na veliki nagradi v Tbilisiju osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 48 kg. V odločilni borbi za tretje mesto je 23-letna Ljubljančanka premagala leto starejšo Portugalko Catarino Costa. Kaja Kajzer je v kategoriji do 57 kg zasedla peto mesto.



Slovenska reprezentantka, bronasta na evropskih igrah 2019 v Minsku, je z ekspresno hitrostjo odpravljala tekmice. Predčasno so morale s tatamija Azerbajdžanka Ajša Gurbanli, nosilka dveh kolajn z EP Turkinja Ebru Sahin in v četrtfinalu še Španka Laura Martinez Abelenda.



V polfinalu je bila za Štangarjevo premočna nekdanja svetovna prvakinja Mongolka Urantsetseg Mungbath. A Štangarjeva je potrdila dobro formo in v repasažu za bron predčasno premagala še Costo.



»Občutki po zadnji borbi so dobri. Vedela sem, da sem v zadnjem obdobju zelo napredovala, zato mi ta kolajna veliko pomeni. V odločilnem boju za bron sem se pomerila s Portugalko, s katero se zelo dobro poznava. Morala sem biti predvsem zelo pozorna, da nisem šla v njeno gibanje, saj ima zelo nevarne nožne tehnike. Osredotočala sem se na to, da sem sama prevzemala pobudo za gibanje in borbo ter s tem držala svojo linijo. Na koncu sem zmagala v parterju s končnim prijemom,« je po kolajni povedala Štangarjeva.



Ta je predvsem v parterju naredila levji delež: »Danes sem na ta način zmagala v treh borbah, vendar se na to nisem posebej taktično pripravila. Parter je moja močna stran in zato sem pozorna, da to izkoristim, ko se mi ponudi priložnost. Sicer pa težko ocenim, katera borba je bila danes najtežja. Zelo sem zadovoljna, da mi je uspelo držati to koncentracijo skozi celoten tekmovalni dan. Moje naslednje tekmovanje bo evropsko prvenstvo na Portugalskem, pred tem pa se imam namen udeležiti še sklepnih priprav za EP.«



Dobro se je borila tudi 21-letna tekmovalka Bežigrada Kaja Kajzer. Najprej je premagala bronasto z evropskih iger v Minsku Nemko Pauline Starke, nato srebrno z lanskih vseameriških iger Američanko Leilani Akiyama. Težko je bilo v četrtfinalu, kjer je šele po podaljšku padla Brazilka Ketelyn Nascimento.



V nadaljevanju je Kajzerjevi sreča obrnila hrbet. Po podaljšku je morala čestitati Nori Gjakovi s Kosova, nosilki petih odličij z EP. Zanjo nesrečno pa se je končal tudi repasaž, kjer je Kajzerjevo hitro v slačilnico poslala zmagovalka evropskih iger Rusinja Darja Mežecka.



V soboto bo slovenske barve branila Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg.

