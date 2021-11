Slovenska aduta zanesljivo preskočila prvi oviri

Najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Bojan Tokić sta se zanesljivo uvrstila v drugi krog turnirja WTT Contender v Laškem. Jorgić, ki se je na olimpijskih igrah v Tokiu izkazal z uvrstitvijo v četrtfinale, je s 3:0 (10, 7, 2) izločil Francoza Cana Akkuzuja, Tokić pa je bil s 3:0 (11, 6, 5) boljši od Senegalca Ibrahime Diawa.

Tokić se bo v šestnajstini finala pomeril s prvim nosilcem, Kitajcem Lin Guayuanom, Jorgić pa čaka na zmagovalca indijskega dvoboja med Sathiyanom Gnanasekeranom in Harmeetom Desaijem. Med ženskimi dvojicami sta se četrtfinale uvrstili Katarina Stražar in Lea Paulin, ki sta s 3:2 premagali švedsko navezo Jennifer Jonsson-Filippa Bergand. Za preboj v polfinale bosta slovenski igralki prekrižali loparje z Nemkama Nino Mittelham in Sabine Winter.

Že v uvodnem krogu sta se od tekmovanja poslovili moška dvojica Darko Jorgić-Deni Kožul in mešana naveza Deni Kožul-Katarina Stražar. V ženski posamični konkurenci po odpovedi Ane Tofant, ki ima zdravstvene težave, Slovenijo zastopa le Stražarjeva, ki čaka na dvoboj s Španko Mario Xiao.