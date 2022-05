Slovenskega olimpijca ustavila poškodba

Zadnji dan 25. evropskega prvenstva v olimpijskega združenja WT v Manchestru se je od slovenskih reprezentantov predstavil še olimpijec Ivan Trajkovič (nad 87 kg), ki je zasedel peto mesto. To v borilnih športih, v katerih podeljujejo po dve bronasti kolajni, velja za najbolj nehvaležno.

Potem ko je 30-letni Bistričan uvodoma brez večjih težav premagal Ciprčana Kyriakosa Stratourasa (23:4), je moral v tretji rundi četrtfinala zaradi poškodbe kolena predati dvoboj proti tretjemu nosilcu, Turku Emreju Kutalmisu Atesliju, ki si je v nadaljevanju priboril srebrno kolajno.

»Trajkovič, ki se vrača po zapletih z roko, se je dobro boril, na žalost pa ga je ustavila nova poškodba. Ko se vrnemo v domovino, se bo Ivan odpravil na pregled k zdravnikom, da vidimo, kaj je s kolenom,« je sporočil trener Jure Pantar.

Slovensko zastopstvo se tako iz Manchestra vrača z bronasto kolajno Patrika Divkovića (do 87 kg) ter dvema petima mestoma; na tem položaju je ob Trajkoviču uvodni dal končal tudi Domen Molj (do 54 kg). Jure Tozon (do 63 kg) in Lin Kovačič (do 68 kg) sta se od evropskega prvenstva poslovila po porazih v uvodnih dvobojih.