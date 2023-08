Slovenski as drvi zlati lovoriki nasproti

Iz Haaga, ki gosti svetovno prvenstvo olimpijskih razredov v jadranju, tudi danes prihajajo vesele novice. Slovenski as Toni Vodišek nadaljuje odlične nastope v formuli kite, v kateri še zmeraj vodi. Na današnjih petih regatah je – kot so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije (JZS) – pristal na 1., (11.), 4., (17.) in 3. mestu. Skupaj ima 22 točk.

Toda njegova prednost je zelo majhna. S pičlo točko zaostanka (23 točk) mu za ovratnik diha Singapurec Maximilian Maeder, na tretje mesto pa se je prebil Italijan Riccardo Pianosi (43 točk).

Fantje zlate skupine razreda ILCA so odjadrali dva plova. Žan Luka Zelko je prvega končal na 47. mestu (ta se mu odbija), drugega pa na 36. mestu. S tem je izgubil nekaj mest in današnji dan končal na 34. mestu. Fantje srebrne skupine so odjadrali tri plove. Luka Zabukovec je uvodnega zaključil na 37. mestu v skupini, drugega na 10. in tretjega na 19., kar zadošča za 102. mesto.

Obe naši dekleti jadrata v srebrni skupini in sta danes zaključili takole: Kim Pletikos na 23., 16. in 24. mestu, skupno je sedaj na 78. mestu. Mladinka Alenka Valenčič je zasedla 39., 17. in 15. mesto, skupno je sedaj eno mesto za Kim, torej na 79. mestu.

V razredu iQFOIL sta se oba naša mlada jadralca uvrstila v srebrno skupino, pri čemer je Lina Eržen zlato zgrešila zgolj za eno mesto. Danes si je prijadrala 32., 2., 26. 9. in 31. mesto in je zdaj skupno 50., Val Eržen pa je končal na 14., (23.), 23., 9. in 9. mestu v svoji skupini in je na skupnem 63. mestu.

Jutri se bo za večino jadralcev to prvenstvo končalo, v soboto (iQFOIL in formula kite) in nedeljo (ILCA) bodo na sporedu le še regate za najvišje uvrstitve.