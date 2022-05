Slovenski enojci štejejo dvojno

Izolski veslač Rajko Hrvat je v Beogradu na uvodni tekmi svetovnega pokala v veslanju v finalu lahkih enojcev osvojil drugo mesto. Ugnal ga je le Belgijec Tibo Vyvey, bron je osvojil Šved Ahmet Rapi. Hrvat je tekmo začel zadržano, na petem mestu, a vseskozi držal stik z vodilnimi in napadel v drugem delu. V končnici so bili v boju za odličja trije čolni, 35-letni slovenski reprezentant se je Belgijcu povsem približal, v šprintu pa je bil tekmec močnejši. »Zelo sem zadovoljen. Cilj je bila zmaga, a za to bo letos še veliko priložnosti. Tudi drugo mesto je zelo dobro in vsekakor lep obet pred nadaljevanjem, ko nas med drugim čaka evropsko prvenstvo in nato jeseni še svetovno,« je povedal Hrvat.

»Tekma je bila zelo težka, veter se je obračal. Morda sem zaradi tega začel malce preveč zadržano, a v nadaljevanju sem zelo užival. Za prvo pravo tekmo v močni konkurenci je bil nastop zelo dober,« je še dejal obalni veslač, ki ima naslednji veliki cilj na tekmi svetovnega pokala v Luzernu. Za prvovrstno presenečenje je med skifisti poskrbel Filip Matej Pfeifer in se v konkurenci enojcev prebil v finale. Svoj polfinale je pogumno začel na prvem mestu, nato pa zdržal oster ritem in se kot tretji prebil v nedeljski finale.

Pred Pfeiferjem sta tekmo končala Britanec Thomas Graeme in Bolgar Kristjan Vasiljev. Iz prvega polfinala so se v finale prebili Nemec Oliver Zeidler, Nizozemec Melvin Twellaar in drugi Britnec Callum Dixon. V finalu B bosta med dvojci brez krmarja v nedeljo nastopila Mariborčana Jaka Čas in Nik Krebs, ki sta bila v polfinalu četrta. Nastope pa je že končala Nina Kostanjšek, ta je v finalu C med skifistkami zasedla tretje mesto, skupno pa 15.