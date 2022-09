Slovenski judo dobil novo dobitnico kolajne v svetovnem pokalu

Slovenski judo ima od včeraj novo dobitnico kolajne v svetovnem pokalu. Na zmagovalni oder se je prvič med elito zavihtela Metka Lobnik, ki si je na turnirju v Oberwartu izbojevala srebrno odličje v kategoriji do 78 kilogramov.

Na poti do svojega največjega uspeha doslej v članski konkurenci je 21-letna judoistka kluba Apolon Maribor-Hoče z iponoma ugnala Uzbekistanko Irišon Kurbanbajevo in Črnogorko Jovano Peković. V velikem finalu je morala nato Lobnikova, mladinska evropska šampionka iz Poreča 2020, priznati premoč favorizirani Francozinji Madeleine Malonga, olimpijski podprvakinji iz Tokia 2021, ki se lahko pohvali tudi z zlatimi lovorikami s svetovnega prvenstva v Tokiu 2019 ter evropskih prvenstev v Tel Avivu 2018 in Pragi 2020.

V slovenskem zastopstvu so se tako minuli konec tedna v Avstriji veselili dveh žlahtnih kovin – z bronasto se je v soboto ovenčala Maruša Štangar (do 48 kg), le za malo pa sta brez kolajn ostala petouvrščena Urška Torkar (nad 78 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg).