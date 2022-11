Slovenski navijači pred dilemo: Bonifika ali Stožice?

Komaj dobro se je končal še en pester športni vikend, že je pred nami nov teden, v katerem spet ne bo manjkalo odmevnih dogodkov na domačih in tujih prizoriščih. Običajno so ponedeljki mirni, ne pa tokratni, ko bodo na trnih številni slovenski ljubitelji košarke in rokometa.

Naše rokometašice bodo skušale danes (18.00) na evropskem prvenstvu v Stožicah presenetiti še favorizirane Norvežanke, ob istem času pa bodo košarkarji v koprski Bonifiki v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu 2023 gostili Nemce. Kdor se ne bo odpravil na katero od prizorišč, bo verjetno v velikem precepu, katero tekmo gledati po televiziji, večina pa se bo znašla tako, da bo pač preklapljala med različnimi postajami.

4 slovenski tekvondoisti se bodo boriili na svetovnem prvenstvu olimpijskega združenja v Mehiki.

V Torinu se bo z dvoboji najboljših teniških igralcev in dvojic nadaljeval zaključni turnir ATP (do nedeljskega finala), v Guadalajari pa svetovno prvenstvo v tekvondoju olimpijskega združenja WT, na katerem se bodo pod slovensko zastavo borili Domen Molj, Lin Kovačič, Patrik Divković in Ivan Trajkovič.

Ivan Trajkovič (levo) bo med glavnimi slovenskimi aduti na svetovnem prvenstvu v Mehiki. FOTO: Blaž Samec/Delo

Jutri zvečer (19.45) bo slovesno v ljubljanskem Grand Hotelu Union, v katerem bo dobrodelna prireditev Fundacije Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij z ambasadorko Tino Maze, v noči na sredo (02.30) pa se obeta košarkarski spektakel v Dallasu, kjer bo Luka Dončić s svojimi soigralci v ligi NBA pričakal tekmece iz Los Angeles Clippers.

V Ljubljani evropsko prvenstvo in tudi liga prvakov

V sredo bo kar dvakrat vroče tudi v Ljubljani. Najprej se bo slovenska ženska reprezentanca v izjemno pomembni tekmi na prvenstvu stare celine v Stožicah ob 15.30 pomerila z izbrano vrsto Madžarske, poltretjo uro pozneje pa se bo v dvorani Tivoli začel še dvoboj lige prvakov med odbojkarji ACH Volleyja in SWD Powervolleysa iz Dürna v Nemčiji. V noči na četrtek se bodo v ligi NBA dokazovali vsi trije naši košarkarji, če bo seveda Vlatko Čančar pri Denver Nuggets dočakal priložnost za igro proti New York Knicks. Dallas Mavericks bodo z Dončićem na čelu gostili Houston Rockets, Chicago Bulls pa bodo z Goran Dragićem gostovali pri New Orleans Pelicans.

Slovenski nogometaši bodo v četrtek gostovali v Romuniji, v nedeljo pa bodo v Stožicah gostili Črnogorce. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Zatem bodo na svoj račun prišli nogometni navdušenci, ki že nestrpno odštevajo zadnje dneve do nedeljskega začetka svetovnega prvenstva v Katarju. Slovenska moška članska reprezentanca, ki je nazadnje prijetno presenečala v ligi narodov, bo v četrtek (17.30) odigrala v Cluju prijateljsko srečanje z Romunijo, v nedeljo (15.00) pa v Stožicah še s Črno goro. »Želimo si odigrati dve dobri tekmi s pozitivnim izidom in poskušati še kaj, kar bi nam lahko prišlo prav pred glavnim ciljem – marčevskim začetkom kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2024 v Nemčiji,« je poudaril selektor Matjaž Kek.

V petek bosta v Stožicah polfinalna obračuna na rokometnem prvenstvu stare celine, ki se bo izteklo v nedeljo z dvobojema za bronasto (17.45) in zlato kolajno kolajno (20.30). V noči na soboto se obeta slovenski obračun v ligi NBA (Dallas – Denver), na parket bodo stopili tudi čikaški Biki, po enomesečnem premoru pa se bo konec tedna z dvema ženskima slaloma v Leviju nadaljeval svetovni pokal v alpskem smučanju.

V Abu Dabiju bo v nedeljo (14) veliki finale sezone v formuli 1, v 300 kilometrov oddaljeni Dohi pa bodo tri ure pozneje z uvodno tekmo med domačim Katarjem in Ekvadorjem slovesno odprli 22. svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo trajalo do 18. decembra. Lovoriko bodo skušali ubraniti Francozi, ki so pred dobrimi štirimi leti v zaključnem dvoboju v Moskvi s 4:2 premagali Hrvate.