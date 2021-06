Slovenski odbojkarji dokazali, da sodijo v svetovni vrh

»Nihče ni stavil na nas«

Le ena podpovprečna predstava

V polfinalu zopet proti Poljakom

Slovenskim odbojkarskim reprezentantom se lahko smeje. V tako želeni ligi narodov, ki se jim je zaradi različnih razlogov in nerazumljivih odločitev Mednarodne odbojkarske zveze (Fivb), toliko časa izmikala, so že v svojem krstnem nastopu z uvrstitvijo v polfinale veljakom tega športa dokazali, kakšno škodo so jim delali vsa ta leta.»Manjka nam kakovostnih in težkih tekem. Slovenija ima kakovost za sam svetovni vrh, a brez tekem z močnimi tekmeci je težko napredovati kot ekipa. Pomanjkanje takih tekem se potem kaže v odločilnih trenutkih pomembnih tekem. Nastop v svetovni ligi bi bila rešitev za to reprezentanco,« je kapetannovinarjem razlagal že na evropskem prvenstvu leta 2013 na Danskem, ko Slovenija ni izpolnila svojih pričakovanj.Zato ni čudila velika želja igralcev in tudi njihovega vodstva, da si vendarle zagotovijo nastop v ligi. Ker zveza ni spadala med bogatejše, se je moralo moštvo prebijati skozi evropsko ligo. Ko je osvojilo to, je nato nastopilo v drugi svetovni ligi, ko so zmagali še tam, bi morali splezati stopnico višje, med elito.A Fivb je prižgala rdečo luč, spremenila sistem tekmovanja, Slovenci so ostali brez nastopa, pomagala niso ne moledovanja ne pritožbe in ne naslov evropskega podprvaka leta 2015, uspeh, ki so ga ponovili tudi štiri leta pozneje. Sledila je še epidemija novega koronavirusa, zaradi katere tekmovanja lani ni bilo. A Urnaut in njegovi kolegi, ki jih uspešno vodi, niso obupali. Kot da so vedeli, da bodo slej kot prej dobili priložnost, takrat pa bodo še bolj motivirani, da dokažejo, kakšna krivica se jim je godila. In res so jo dočakali, v mehurčku Riminija so zaprli usta tistim, ki jih kljub uspehom v zadnjih letih niso jemali resno.»Mislim, da pred začetkom nihče ni stavil na nas, ampak mi smo tukaj premagali skoraj vse velike reprezentance. Fantje so opravili veliko delo,« je po zadnji zmagi Giuliani potrdil, da je redko kdo verjel, da bi se v družbi velesil, ki so z izjemo Italije igrali z najmočnejšimi postavami, lahko borili za polfinale.A važno je bilo, da so to verjeli slovenski fantje, tudi po uvodnem porazu s Srbijo. Zgodovina jih je učila, da na velikih tekmovanjih s tekme v tekmo igrajo boljše, da se forma stopnjuje, in ta tradicija se tudi tokrat ni izneverila. Prelomnica je bila tekma s Poljsko. Zmaga proti svetovnim prvakom jim je dala potrebno samozavest, da so v nadaljevanju zaigrali skoraj na najvišji mogoči ravni.Navdušili so tudi z nepopustljivostjo in borbenostjo, proti Francozom in Rusom, neposrednim konkurentom za najvišja mesta, so se rešili iz izgubljenega položaja, kar v preteklosti ni bila ravno njihova odlika. Prav nasprotno, vsem ljubiteljem odbojke bo namreč ostala v neprijetnem spominu tekma lanskih olimpijskih kvalifikacij, ko so po vodstvu z 0:2 izgubili. In prav Francozom so v Riminiju vrnili na isti način.Slab dan so imeli le enkrat, in sicer v dvoboju z Nemčijo, ki jo vodi njihov nekdanji vodja, s katerim so osvojili srebro na evropskem prvenstvu v Italiji in Bolgariji,. Slovencem takrat ni bilo jasno, zakaj niso bili na pravi ravni, a zagotovo ima nekaj zaslug tudi italijanski strateg, kot jih ima pri zmagi še en nekdanji selektor, zdaj pa snovalec igre Srbije,Tretji poraz Slovenije je bil najmanj boleč. Zadala ji ga je olimpijska prvakinja Brazilija, a tudi na tej tekmi so Giulianijevi izbranci pokazali, da spadajo med najboljše, po ogorčenem boju so izgubili z 2:3. Pomembna je bila tudi tesna zmaga proti ZDA, proti preostalim reprezentancam pa večjih težav niso imeli.Pohvale si zaslužijo vsi fantje. Nekateri so igrali več, drugi manj, Giuliani je vsaj za nekaj trenutkov poslal na igrišče prav vse igralce. A strokovnjake in statistike je zagotovo najbolj presenetil in navdušil organizator igre. Brezovčan je najbrž storil napako, da se je že pred ligo odločil, da bo kariero nadaljeval v Franciji, po predstavah v Riminiju bi skoraj zagotovo dobil še boljšo ponudbo.Odlične predstave sta kazala tudiin, standardno dobri so biliin, spet pa je opozoril nase »čudežni deček«. Potrpežljivo je čakal na svoje priložnosti, venomer jih je tudi izkoristil, podobno kotin. Blokerjainnista igrala veliko, še manj pain izkušenaterSlovence polfinale čaka v soboto, še drugič bo njihov tekmec Poljska.»To bo najlepši del tekmovanja, lahko bomo uživali,« meni Giuliani, ki se zagotovo zadeva, da bo tako ekipo, kot je Poljska, dvakrat v enem mesecu težko premagati.Na prvi medsebojni tekmi so igrali brezin, tokrat bosta zagotovo v moštvu, a Poljaki so zadnje čase postali slovenska stranka, izgubili so vsa pomembnejša srečanja v zadnjih letih, in se bodo tekmecev zagotovo tudi malo bali.