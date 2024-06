Slovenski odbojkarji za tretje mesto

Slovenski odbojkarji ne bodo igrali v finalu lige narodov. V polfinalu zaključnega turnirja v Lodzu jim ni uspelo premagati uroka Japonske, druga reprezentanca sveta jih je premagala še petič zapovrstjo. Tokrat z izidom 3:0 (21, 25, 29), ki pa ni ravno najbolj realen, saj so bili Slovenci v nizih povsem enakovredni. Slovenci, sicer zmagovalci rednega dela lige, se bodo merili za tretje mesto, njihov tekmec bodo Poljaki.

Slovenci so pred dvobojem upali, da bodo vendarle našli rešitev proti hitri, gibčni in skočni ekipi, ki jim ni nikoli ustrezala. A je niso. Japonci so delovali bolj sveže, imeli več energije, predvsem starejšim slovenskim igralcem, ki že ves čas lige nosijo veliko breme v slovenski igri, se je že poznala utrujenost. Pomanjkanja borbenosti in želje jim ni mogoče očitati, toda proti ekipi, ki jim je v rednem delu zadala edini poraz, jim je vendarle nekaj zmanjkalo. Predvsem zbranost v končnicah, tako v drugem kot v tretjem nizu, v katerih so že občutno zaostajali, so namreč imeli svoje priložnosti, da bi iztržili ugodnejši izid.

Tekmo so začeli s Sašom Štalekarjem, ki je na mestu blokerja zamenjal Alena Pajenka. Na začetku je visoki bloker upravičil zaupanje, toda pri izidu 17:18 je sledil nesporazum med njim in podajalcem Gregorjem Ropretom, napaka je tehtnico obrnila na stran Japoncev. Selektor Gheorghe Creţu je na igrišče poslal Pajenka, toda zaostanka njegova ekipa ni nadomestila, niz je z asom končal Judži Nišida.

Slovenija – Japonska 0:3 (-21, -26, -29) Dvorana Atlas Arena, 7000 gledalcev, sodnika Cespedes (Dominikanska republika), Dziewirz (Kan).

Slovenija: T. Štern 20 (3 asi, 2 bloka), Pajenk 10 (2 asa, 2 bloka), Planinšič, Kozamernik 5 (2 bloka), Toman, Bračko, Štalekar 2 (1 blok), Kovačič, Ž. Štern, Ropret, Urnaut 4, Čebulj 12 (1 as), Možič 3; Japonska: Nišida 18 (2 asa, 1 blok), Onodera 9 (1 as, 1 blok), Fukacu, Mijaura, Ocuka 7 (2 asa), Jamauči 2, Sekita, Takanaši 1 (1 as), Tomita, Ogava, Išikava 21 (2 bloka), Kai, Jamamoto, Evbade-Dan.

Za razplet tekme je imela bržkone največji vpliv končnica drugega niza. V njej so Slovenci vodili s 23:22 in imel nekaj lepih priložnosti, da v nasprotnem napadu prednost povečajo. A Japonci so s pravimi akrobacijami reševali nemogoče, za kar so bili nagrajeni s točko. Slovenski selektor Gheorghe Creţu se je zavedal, da bi ta točka lahko imela posledice v glavah njegovih varovancev, zato je zahteval premor. Po njem so sicer prišli do zaključne žoge, a ta ni zadostovala, v nadaljevanju pa sta niz odločila dva asa Japoncev.

Najbolj neugoden tekmec

Japonci so imeli vse do vodstva vse stvari v svojih rokah tudi v tretjem nizu, v katerem je pri Slovencih zaigral tudi Rok Možič. Vodili so z 18:12, toda nato se je nenadno slovenska igra dvignila. Slovenci so izenačili na 19:19, po seriji odličnih servisov Tončka Šterna tudi povedli s 23:20. Imeli so nekaj zaključnih žog, toda niz in končna zmaga sta vendarle odšla v roke tekmecev.

Slovenci se bodo tako v nedeljo ob 17. uri merili za tretje mesto, njihov tekmec bo Poljska, ki je nekoliko nepričakovano z 2:3 klonila proti olimpijskim prvakom Francozom.

Klemen Čebulj je zbral 12 točk. FOTO: volleyballworld

»Težko je, to je edina ekipa, s katero smo letos izgubili, zdaj že dvakrat. Res smo si želeli zmagati. Na igrišče nismo stopili tako, kot bi morali. Bilo je težko, saj so igrali odlično in nam niso prav ničesar podarili, mi pa smo jim podarili preveč. Zdaj se moramo osredotočiti na kolajno, zares si jo želimo osvojiti in za nas bi bila pomembna, da dobro zaključimo VNL in dobro začnemo priprave na olimpijske igre. Imamo kar nekaj samozavesti, ki smo si jo nabrali, a to moramo prikazati še na igrišču. Prišli smo daleč, zares smo prava ekipa in mislim, da si zaslužimo več, kot smo tokrat prikazali na igrišču. V nedeljo pričakujemo odlično tekmo. Igrati proti Poljski pred njenimi izjemnimi navijači bo spet nekaj posebnega in nam bo zagotovo dalo še več zagona in dodatno energijo. Upam, da pokažemo dobro predstavo in osvojimo kolajno,« je dejal Jan Kozamernik.

Alen Pajenk je dodal: »Japonci so za nas najbrž najbolj neugoden tekmec. Poraz je težko sprejeti, čeprav vemo, da smo se borili po najboljših močeh. Kot že nekajkrat to sezono smo dokazali, da znamo priti nazaj po zaostanku. A na žalost tokrat na koncu nizov nismo bili dovolj zbrani, da bi nize pripeljali v našo korist, kar se nam je na koncu maščevalo. Zaslužena zmaga Japoncev, ki so se spet fanatično borili.«

Selektor Gheorghe Creţu pa je ocenil: »Tekma je bila zahtevna in intenzivna. Menim da je bila tudi na visoki ravni z obeh strani. Tekmecem smo podarili preveč žog, še posebej na začetku nizov. V vsakem smo zaostali, sicer prišli nazaj, imeli v vseh tudi priložnost zmagati. Nismo izbrali pravih odločitev, žoga pri njih ni šla na tla. Delali bomo na tem, da napake popravimo.«