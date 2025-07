Las Vegas bo gostil žreb pred nogometnim mundialom

Las Vegas bo 5. decembra letos gostil žreb skupin za nogometno svetovno prvenstvu leta 2026. Gostile ga bodo ZDA, Kanada in Mehika, prvič pa se bo na mundialu preizkusilo kar 48 ekip. Mesto greha je žreb za prvenstvo že gostilo leta 1994, ko so Združene države Amerike zadnjič gostile veliko tekmovanje v nogometu.

Žreb naj bi potekal na stadionu MGM Grand Garden Arena, kjer je prostora za 17.000 gledalcev, spet pa se s strani organizatorjev pričakuje šov, ki bo gledalce po svetu privabil pred televizijske ekrane. Pred 31 leti so na žrebu nastopili Stewie Wonder, Robin Williams, Rod Stewart in drugi, a slovenske reprezentance ni bilo, saj je naša izbrana vrsta na mednarodnih tekmovanjih prvič nastopila v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1996.

Matjaž Kek je repzrezentanco vodil med letoma 2007 in 2011, ko jo je vodil tudi na svetovno prvenstvo. Mu lahko uspe še drugič? Foto Jože Suhadolnik/Delo

Letos si Slovenija želi nastopa na svetovnem prvenstvu. V kvalifikacijah se bo četa trenerja Matjaža Keka pomerila s Švedsko, Švico in Kosovom. Prva in verjetno najtežja tekma jih čaka 5. septembra, ko v Slovenijo prihajajo odlični Švedi, ki so naši reprezentanci v preteklosti že povzročali nekaj težav.

Prostih je še 35 mest za igranje na mundialu. Tja so že uvrščeni branilci naslova Argentinci ter njihovi večni tekmeci Brazilci. S pomočjo Srečka Katanca bo tam prvič nastopil Uzbekistan, vse tri gostiteljice pa imajo že zagotovljeno mesto med najboljšimi nogometnimi reprezentancami na svetu.