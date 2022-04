Slovenski šprinter hiter tudi na ameriških ovirah

Slovenski atlet Filip Jakob Demšar je na atletskem mitingu v Columbii v ZDA, kjer študira, v teku na 110 metrov z ovirami v finalu zasedel četrto mesto s časom 13,79 sekunde, v kvalifikacijah pa je bil z nekoliko premočno pomočjo vetra (2,7 m/s) desetinko hitrejši in je imel najboljši čas. V finalu je zmagal Američan Jayden Smith (13,54).

»Zelo zadovoljen sem po drugi tekmi v poletni sezoni, izenačil sem osebni rekord. V finalu smo ponavljali start, bilo je tudi zelo vroče, veter v hrbet pa je pihal z 2,5 m/s. Začel sem počasneje in tekmece začel dohitevati, vodilnega nato tudi prehitevati. A sem udaril ob sedmo oviro in to se je zelo poznalo, zato sem bil na koncu četrti. Zelo hitrega sem se počutil na progi, dokler nisem 'butnil' ob oviro. Mislim, da bi lahko danes tekel članski državni rekord, od katerega je bil zmagovalec hitrejši. Sam sem, glede na to, da tek ni bil idealen, dosegel super rezultat,« je iz ZDA sporočil Demšar.

Na univerzi Južne Karoline študira fiziko

Član ljubljanskega Massa je 17. aprila, prav tako v Columbii v ZDA, zmagal s časom 13,83 sekunde in dobro odprl poletno sezono. Na univerzi Južne Karoline študira fiziko. Konec lanskega maja je v Jacksonvillu na Floridi s časom 13,69 (veter +1,7 m/s) ponovno dosegel nov slovenski rekord za mlajše člane in se zelo približal absolutnemu (13,56). Marca letos je nastopil na 18. dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu in imel 33. izid na 60 m ovire.