Slovenski težkokategornik do sedme kolajne v svetovnem pokalu

Od četverice slovenskih judoistov je na turnirju za svetovni pokal v Sarajevu minuli konec tedna najvišje posegel Vito Dragič, ki si je v kategoriji nad 100 kilogramov izbojeval bronasto kolajno. Naš dolgoletni reprezentant je bil v obračunu za tretje mesto z iponom premagal Srba Igorja Vračarja.

V uvodnem krogu je bil Dragič prost, v četrtfinalu pa je moral priznati premoč Nemcu Marvinu Belzu, ki se je v nadaljevanju ovenčal z zlato lovoriko. Judoist Impola se je po porazu preselil v repešaž, v katerem je bil z iponom boljši še od madžarskega težkokategornika Mihalyja Cserkaszova. Dragič je tako svojo vitrino obogatil s sedmim odličjem s tekmovanj za svetovni pokal.

Blizu kolajni je bila tudi Nika Tomc (do 57 kg), ki je zasedla peto mesto. Obetavna judoistka kluba Z'dežele Sankaku, ki je konec julija zablestela z zmago na olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM) v Mariboru, je ugnala Izraelko Ofir Gidron in Avstrijko Julio Sommer, izgubila pa je z domačo borko Anđelo Samardžić in Izraelko Romi Dori.

David Štarkel (do 60 kg) je končal na sedmem mestu, Leila Mazouzi (do 63 kg) pa je ostala brez uvrstitve.