Slovo velikana šahovske igre

V nadaljevanju preberite:

Šahovski svet se poslavlja od legendarnega Borisa Spaskega, ki je v 88. letu starosti prejšnji teden umrl v Moskvi. Bil je deseti svetovni prvak v dolgi tradiciji dvobojev med dvema najboljšima igralcema, ki traja že vse od leta 1886 ter predstavlja vrhunec tekmovalne in ustvarjalne zapuščine kraljevske igre. Čeprav je velemojster postal že pri 18 letih in je bil v tistem času najmlajši, ki mu je to uspelo, je moral na svoji poti do svetovnega vrha prek številnih spodletelih poskusov.