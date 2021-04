Šport je pastorek slovenske družbe

V tretjem valu epidemije covida-19 se je zaostril odnos med političnimi odločevalci in predstavniki športa. V zadnjem tednu je namreč vlada z omejitvenimi ukrepi dovolila le izbrane tekmovalne aktivnosti in s tem sprožila ogorčenje športne javnosti, češ da ne razume osnov delovanja poklicnega športa, kjer so za vsaj deset dni ostali brez vadbe in tekem. Že od prej pa na oblastnike letijo številni očitki zaradi onemogočanja vadbe mladih športnikov in rekreacije. To je vrhunec zapletenih odnosov med politiko in športom, ki nihajo med evforijo in ignoranco. Šport po mnenju mnogih strokovnjakov in poznavalcev ostaja na stranskem tiru razvoja slovenske družbe. S pomočjo sogovornikov poskušamo bolje razumeti, kako je na to vplivalo politično vmešavanje v šport v nekdanji Jugoslaviji, ki se je nadaljevalo tudi po osamosvojitvi Slovenije. Preverite v nadaljevanju.