Spustaši popravili grenak okus po slalomu

Kajakaš Nejc Žnidarčič je na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Bratislavi popravil malce slabši vtis, ki so ga zapustili slalomisti in v sprinterskem spustu še petič postal svetovni prvak. S tem je postal najuspešnejši kajakaš-spustaš na divjih vodah v zgodovini, saj nihče doslej še ni osvojil pet zlatih kolajn na SP. Primorec je za 56 stotink sekunde ugnal Francoza Luco Barona, bron je osvojil še en Francoz Maxence Barouh.



»Ponosen sem na to. Svetovna prvenstva so na sporedu od leta 1952, nikoli do zdaj pa nihče ni bil petkrat svetovni prvak. Vedno, ko si na vrhu neke razpredelnice, je super občutek, jaz sem danes kar na dveh,« je bil ponosen 37-letni Žnidarčič, ki ne obžaluje, da njegova disciplina ni olimpijska. »Zaradi tega nisem razočaran. Že ko sem šel v ta šport, ni bil olimpijski, vedel sem, kam se podajam. Zame ni vse v olimpijskih igrah. Želim početi stvari, ki me zabavajo, ki me veselijo. In če si še najboljši v tem, potem res ne vidim nobenih težav.«



Šempetrčan je letos svetovni prvak postal bolj prepričljivo kot pred dvema letoma, ko je zmagal le za stotinko. Tudi vožnjo je označil kot vrhunsko: »To je bila optimalna vožnja, vsaj tu na tej progi. Če bi vse najboljše dele na treningih sestavil v eno, ne bi bila tako dobra kot ta. Izkušnje, ki pridejo z leti, se poznajo, da si najboljši, ko je to najbolj potrebno.« Slovenski uspeh je s četrtim mestom dopolnil Anže Urankar, za kolajno je zaostal za sekundo in sedem stotink. Tim Novak je bil deveti. Kajakašica Ana Šteblaj je bila 13., dvojec Martin Gale-Nejc Gradišek je bil deseti. Gale v kanuju in Helena Domajnko v kajaku tekme na zahtevni progi nista dokončala.



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: