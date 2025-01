Štirikratni šampion v sipinah razbil dirkalnik in končal Dakar

Španski dirkač Carlos Sainz, branilec lanske zmage med avtomobilisti na vzdržljivostnem reliju Dakar, je danes odstopil na letošnji izvedbi dirke, so po maratonski etapi sporočili prireditelji. Vzrok je poškodba njegovega dirkalnika, ki je v Sainzevi ekipi ne morejo popraviti.

Sainz je že v prvem delu maratonske etape, ko so dirkači v dveh dneh prevozili skoraj tisoč kilometrov, pri veliki hitrosti na sipinah prevrnil svoj dirkalnik in ga dodobra razbil. Z veliko zamudo je sicer nadaljeval etapo in sprva je kazalo, da bo lahko tudi še sodeloval na preostalih etapah, a so v njegovi ekipi zdaj sporočili, da so poškodbe dirkalnika prehude.

FOTO: Valery Hache/AFP

Sainz in njegov sovoznik Lucas Cruz sta sprva skušala sama popraviti škodo na dirkalniku, saj dirkači med obema deloma najdaljše etape dirke niso imeli na voljo pomoči ekip. A njun Ford Raptor je bil preveč uničen za varno nadaljevanje Dakarja.

»Poškodba varnostne kletke pomeni, da mora zapustiti Dakar. To je konec avanture za štirikratnega zmagovalca. Nasvidenje, kralj Carlos,« so ob tem sporočili prireditelji Dakarja.