Strojin ostaja predsednik karateistov

Na volilni skupščini v Celju je Borut Strojin v glasovanju z veliko večino premagal svojega protikandidata Aleksandra Spremo, so sporočili pri Karate zvezi Slovenije.



Strojin je v svojem programu izpostavil, da si bo še naprej prizadeval za prepoznavnost zveze, finančno stabilnost in neodvisnost, boljše pogoje za vrhunske tekmovalce ter ohranil demokratično in transparentno vodenje zveze.



Ob Strojinu bodo v izvršnem odboru delovali še Marko Mitrović kot podpredsednik ter člani Tomaž Deberšek, Matjaž Cesar, Blaž Žibret, Rok Jeram in Jernej Sever.

