Superbowl prinaša spektakularen zaključek načete sezone

Tom Brady je zadel z menjavo delodajalca

Tom Brady med zadnjo tekmo. FOTO: Stacy Revere/AFP



Mahomes še drugič zapovrstjo v velikem finalu lige NFL

Velika tekmeca: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) in Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers). FOTO: Stacy Revere/AFP

Moštvi Tampa Bay Buccaneers in Kansas City Chiefs sta finalista lige NFL v ameriškem nogometu. V finalu nacionalne konference je Tampa s podajalcemv gosteh ugnala Green Bay Packers z 31:26, medtem ko je v ameriški konferencipopeljal Kansas do zanesljive domače zmage proti Buffalo Bills z 38:24.V ligi NFL je do konca sezone ostal le še prestižni super bowl, ki bo na sporedu v ponedeljek, 8. februarja. Ameriška javnost pa se je po koncu konferenčnih polfinalov takoj oprla na dvoboj podajalcev v 55. izvedbi prestižnega finala. Na domačem štadionu Buccaneers se bosta v njem pomerila Brady in Mahomes. Prvi se bo še desetič meril za pokal, medtem ko bo drugi skušal ubraniti naslov in tlakovati pot med največje svojega športa.Triinštiridesetletni Brady je več kot očitno zadel z menjavo delodajalca, potem ko se je iz vrst New England Patriots podal na Florido k Buccaneers. V sezoni vzponov in padcev v rednem delu je obramba moštva ravno za končnico strnila vrste, v noči na ponedeljek pa izločila šein njegov Green Bay. Slednji je imel pri zaostanku s 23:31 nekaj več kot dve minuti pred koncem dvoboja priložnost, da zaupa Rodgersu še četrti poskus v rdeči coni, tik ob črti za zadetek, a se je trenerodločil za prosti udarec in tri točke. Sedemintridesetletni podajalec nato ni več dobil priložnosti za igro.LaFleur je v zadnjem delu zaupal obrambi, ki pa se že pred tem ni ravno izkazala, Rodgers pa je ostal brez možnosti, da svoji ekipi omogoči igranje v šestem super bowlu v zgodovini ekipe. »To ni bila moja odločitev, razumem logiko za tem ... ampak to ni bila moja odločitev,« je po koncu skrušeno dejal 37-letnik.Brady bo na drugi strani še desetič igral za prestižno lovoriko. Doslej je šestkrat slavil, nazadnje leta 2018 z New Englandom. »To je ekipni šport in veliko ljudi je trdo garalo, da smo prišli do tega trenutka. To je zahtevno potovanje. Ko si v gosteh in zmagaš, je občutek res dober, zdaj pa nas čaka domača tekma v finalu, kar se bo zgodilo prvič v zgodovini super bowla. Vedno je lepo orati ledino kot prvi v zgodovini. Zdaj se bomo pripravili na to, kar nas čaka v finalu,« je razmišljal Brady.Na zadnji stopnički se bo njegovo moštvo pomerilo z glasnikom novega vala podajalcev. Mahomes bo še drugič zapovrstjo igral v velikem finalu lige NFL. Potem ko je zaradi pretresa možganov izpustil zadnji del polfinalnega obračuna konference proti Cleveland Browns, je tokrat mirno krmaril do novega mejnika.»Super bowl je super bowl in pomeriti se proti enemu največjih, če ne celo največjemu vseh časov v njegovem ... '150. finalu', bo zame res izjemna izkušnja. Nekaj posebnega je, ko dobiš priložnost za ubranitev naslova proti največjemu vseh časov. Veselim se tega izziva,« je dejal 25-letni Mahomes. Kasneje je dodal, da ga naprej vodi miselnost, ki jo je v času svoje kariere kazal pokojniKansas je po zaostanku z 0:9 po prvi četrtini v drugi povsem zmlel Bills in z delnim izidom 21:0 obrnil potek dvoboja. Obramba je opravila svoje, dvoboj pa je bil do zadnjega »touchdowna« Buffala v zadnji četrtini že zdavnaj odločen. Kansas bo tako dobil priložnost, da pride do četrtega naslova, tretjega je po 50 letih suše osvojil lani. Tampa je doslej edinega osvojila leta 2002, a ima od te sezone v svojih vrstah Bradyja, ki jih je sam osvojil šest.